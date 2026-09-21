Debate Municipal 2026: Flor de María Hurtado acusa una gestión "clasista y racista" de RLA

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la primera jornada debates a la alcaldía de Lima, la candidata a presidir la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por el Partido Demócrata Verde, Flor de María Hurtado Valdez, acusó la gestión desempeñada por Rafael López Aliaga "como clasista y racista", la cual, sostuvo, impidió el libre tránsito de los peruanos del interior del país por lugares como la Plaza Mayor o el Centro Histórico.

En su intervención realizada en la sede de la Biblioteca Nacional en San Borja, la también abogada sostuvo que de ganar las elecciones, no solo liderará una administración transparente, también aseguró que será una ciudad abierta para toda la población limeña.

Plan de gestión no tendrá distinción

La aspirante a llegar al sillón municipal puntualizó que "hará cumplir la ley" en una eventual gestión suya, a partir de enero del 2027. Del mismo modo, puntualizó que "cree en las familias" y sin distinción alguna; por lo tanto, plantea una capital inclusiva, donde ningún ciudadano pueda ser víctima de discriminación.

"Detrás de alguien que usted está mirando mal, hay un ser humano, hay un hijo de familia. Se necesita gobernar para todos, no como lo está haciendo López Aliaga, donde es una gestión clasista, racista y donde siquiera ha permitido a nuestros hermanos provincianos caminar por la Plaza de Armas", mencionó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | La candidata a la alcaldía de Lima por el Partido Demócrata Verde, Flor de María Hurtado, acusó de "clasista y racista" la gestión de Rafael López Aliaga. En ese sentido, sostuvo que de ganar las elecciones no solo será una administración transparente,... pic.twitter.com/1yq3oXqoNB — Exitosa Noticias (@exitosape) September 22, 2026

Por otro lado, mencionó que no permitirá ningún tipo de abuso de autoridad por parte de los agentes de Serenazgo y Fiscalización y que su gestión tendrá un enfoque humano con los emprendedores y pequeños empresarios, por ser el sustento económico de sus familias.

¿Qué plantea a nivel de seguridad ciudadana?

La candidata por el Partido Demócrata Verde, Flor de María Hurtado Valdez, no fue ajena a la grave crisis de inseguridad ciudadana que azota a diario a decena de limeños. En ese sentido, no solo planteó el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú, también anunció un cambio en el enfoque de los serenos.

Si bien es cierto que propuso la dotación logística del cuerpo edil, a través espías debidamente ubicadas en puntos estratégicos, también mencionó que la imagen del sereno en favor de la ciudadanía y no de un persecutor.

"Queremos dinamizar la ciudad con equipos para serenazgo, donde el sereno sea alguien que lo veamos como el persecutor, si no el que prevea la delincuencia antes. Quiero ser una alcaldesa que cuida tu familia", enfatizó.

De esta manera, la candidata prometió liderar una gestión ordenada en la MML de ganar las elecciones este 4 de octubre.