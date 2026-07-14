Roberto Sánchez sugiere que Ejecutivo evalúe alternativas del ministro de Justicia ante negativa a indulto a Castillo

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excandidato Roberto Sánchez, desde los exteriores del Congreso, se pronunció acerca de las declaraciones del doctor Jaime Quito, quien indicó que si el actual ministro de justicia no está de acuerdo con el indulto al expresidente Pedro Castillo, el presidente José María Balcázar deberia buscarle un reemplazo.

Por otro lado, el político también se manifestó con respecto la sesión entre la presidenta electa, Keiko Fujimori, y el excandidato del 'Buen Gobierno', Jorge Nieto.

Roberto Sánchez sugirió que el Ejecutivo evalúe alternativas frente a la negativa del ministro de Justicia de otorgar el indulto a Pedro Castillo.

"Si es una decisión de Gobierno, deberían buscarse las alternativas de facilitación. Pueden haber discrepancias, pero hoy nosotros creemos de que a quien le corresponde tomar esta decisión, es el presidente de la Republica (José María Balcazar)", afirmó.

Sanchez, igualmente, emitió su postura sobre el encuentro que sostuvo Keiko Fujimori con Jorge Nieto, y señaló que cada persona es responsable de sus propias decisiones.

"Yo creo que cada quien es dueño de sus acciones. Nosotros somos respetuosos de ello. Solo reafirmarmos nuestra voluntad importante de construir una oposición democrática", agregó.

Roberto Sánchez reveló que Juntos por el Perú viene preparando listas para la Mesa Directiva de las Cámaras de Senadores y Diputados ante el próximo periodo parlamentario.

"Estamos construyendo nuestra propia lista para que pueda competir, tanto en la Cámara de Senadores como la de Diputados . Aqui hablamos de posturas politicas mirando al país, y son tres fuerzas politicas que sabrán poner a sus tres mejores cuadros. Estamos en esa conversacion tras una cuarta fuerza política. es una inmesa responsabilidad", concluyó.

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se refirió sobre las declaraciones de Jaime Quito, quien planteó reemplazar al ministro de Justicia si mantiene su rechazo al indulto de Pedro Castillo. Asimismo, comentó la reunión entre la presidenta electa, Keiko Fujimori, y el excandidato Jorge Nieto.