González-Olaechea cuestiona informe de ONU que recomienda liberar a Castillo: "Niega hechos objetivos"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista para Exitosa, el excanciller Javier González-Olaechea, se mostró enfático en su perspectiva acerca de la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria la Organización de las Naciones Unidos (ONU) sobre el caso Pedro Castillo, el pasado 4 de junio.

Del mismo modo, manifestó cuál es su apreciación a un posible indulto al expresidente, quien cumple de manera ininterrumpida su condena desde el 7 de diciembre de 2022.

González-Olaechea muestra su desacuerdo

El politólogo mencionó quiénes expusieron dicho comentario, tratándose de una comisión interna de la ONU. Como también, detalló que dicho conjunto no brinda una resolución propiamente.

"La Comisión de Derechos Humanos, crea un grupo de trabajo, entre ellas, el grupo de detenciones arbitrarias. Este grupo emite opiniones, no son jueces. Por ende, no pueden dar un veredicto. La opinión que han vertido sobre el caso Pedro Castillo está plena de toda falsedad. Absolutamente tendenciosa, niega los hechos que son objetivos", afirmó.

Señala omisiones

Seguido de ello, puntualizó que no calificaron el golpe de Estado como corresponde, así como la disolución del Congreso. Ambos hechos se desarrollaron el 7 de diciembre de 2022, horas previas a una moción de vacancia en su contra.

"Desconoce que hubo un Mensaje a la Nación del presidente de la República con la banda presidencial. No solamente ha dispuesto la disolución del Congreso, además, la intervención y captura de la Fiscal de la Nación (Patricia Benavides), y la reorganización del Poder Judicial", añadió.

Sobre posible insulto a Castillo

El exministro también aprovechó para pronunciarse ante un hipotético derecho de gracia para el expresidente Pedro Castillo.

"Cabe la posibilidad desde el enfoque de vista jurídico, que lo indulten. Mal se ha hecho en la práctica peruana de tener que justificar un indulto. Es una gracia presidencial, y lo pueden calificar (Jose María) Balcazar o (Keiko) Fujimori", señaló.

Finalmente, no descartó que si Pedro Castillo recobra la libertad mediante un indulto, podría solicitar asilo político en la Embajada de México para que acompañe a su familia, pero dejó abierta la posibilidad de que el exrepresentante de Perú Libre decida quedarse en el país para generar un clima de tensión.

En una entrevista exclusiva para Exitosa, el excanciller, Javier González-Olaechea, expresó de manera categórica su postura frente al pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relacionado con el caso de Pedro Castillo.