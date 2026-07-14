"Hay una persecusión abominable hacia el transporte urbano": Samuel Daza plantea amnistía de ATU para que choferes recuperen licencia

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a Exitosa, Samuel Daza, candidato a la Alcaldía de Lima por Fuerza Popular, planteó una amnistía de la ATU para que conductores sancionados puedan recuperar sus licencias de conducir.

Daza propone aministía de ATU

Al ser consultado sobre qué realizará con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el candidato a la Alcaldía de Lima, dijo que "hay que mantenerla", pero que será necesario "reorganizarla y reordenarla". No obstante, fue enfático al afirmar que hay "una crueldad" con los transportistas.

"Hay una crueldad que se está haciendo a todos los transportistas, le ponen una papeleta, le piden otra y en menos de 5 meses tienen sus 100 puntos y ya no pueden manejar y ¿la gente qué come? quieren manejar y no pueden. Salen en las noches con su licencia vencida ahí empieza el orden y el caos hay una persecución abominable hacia el transporte urbano", comentó.

Al respecto, propuso como solución una amnistía "para que todos recuperen su licencia previo compromiso a ser cancelada definitivamente" y "previo a una capacitación de un curso de seguridad vial".

"Tiene que haber una amnsitía para todos os choferes de transporte público porque no hay choferes que tengan licencia A3, no hay, no exite, son muy poquitos (...) si queremos tener un transporte digno y exitoso necesitamos dar una nueva oportunidad y generar una escuela para que haya más choferes con licencia A3", subrayó.

Un objetivo: recortar las horas viaje

El aspirante al municipio capitalino dio a conocer sus propuestas en lo que a se refiere al transporte. En primer lugar sostuvo que "Lima requiere soluciones" como por ejemplo resaltó que es necesario recortar las horas de viaje entre Ancón a Lima o de Cieneguilla al Centro de Lima.

Recordó que el expresidente Alan García inició las obras de la Línea 1 del Metro de Lima "por el lugar que era más sencillo", en ese caso Villa El Salvador, por lo que afirmó que esa misma idea puede ser replicada en Ancón con un "gran patio taller".

"Podemos empezar a hacer un gran patio taller norte de la Línea 3 del Metro de Lima para que en su primera tramo los vecinos limeños podamos arrancar de Ancón y terminar más o menos a la altura de la avenida Carlos Izaguirre, ambos lados tenemos la sección vial libre, no vamos a extorbar a nadie, pero dependen de quién esté al frente de Lima Metropolitana", explicó.

Bajo esa premisa, Daza Taype aseguró que de convertirse en electo alcalde de Lima lo primero que realizará será pedir facultades al Ejecutivo para "recuperar la administración del transporte público" cuestionando que cómo es posible que el burgomaestre no cuente con tal potestad siendo el encargado, desde la comuna, de construir la infraestructura vial.

Como vemos, entre las propuestas del candidato a la Alcaldía de Lima, Samuel Daza, se encuentra la de otrogar una amnistía de la ATU a aquellos transportistas para que puedan trabajar de forma tranquila debido a que considera que existe "una persecución abominable hacia el transporte urbano".