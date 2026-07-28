Keiko Fujimori anuncia que las Fuerzas Armadas liderarán operativos durante estados de emergencia

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su primer Mensaje a la Nación como presidenta de la República, Keiko Fujimori presentó una serie de medidas enfocadas en fortalecer la seguridad ciudadana. Entre sus anuncios, señaló una mayor participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad.

La mandataria indicó que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán de manera temporal el liderazgo de las operaciones y el control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Mayor rol militar

La medida estará dirigida a zonas afectadas por el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal, donde Keiko Fujimori aseguró que su gobierno buscará recuperar el control y devolver estos espacios a la ciudadanía.

"Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno" hasta "devolver esos territorios a los ciudadanos", dijo la mandataria

Asimismo, Fujimori señaló que fortalecerá a la PNP con mayor equipamiento y respaldo, junto con la incorporación de tecnología como inteligencia artificial y sistemas de videovigilancia para enfrentar la delincuencia.

Tecnología contra el crimen

La incorporación de tecnología será otro de los puntos de la estrategia de seguridad. La presidenta anunció la implementación de sistemas de videovigilancia conectados, nuevas herramientas de comunicación y centros de comando para mejorar la respuesta ante hechos delictivos.

Asimismo, planteó el uso de plataformas de inteligencia artificial para identificar patrones y anticipar posibles escenarios de criminalidad. Estas herramientas permitirían analizar información sobre denuncias, zonas con mayor incidencia y formas de operar de las organizaciones delictivas.

Sin embargo, la aplicación de estos sistemas requerirá establecer normas para el manejo adecuado de datos personales, además de mecanismos de supervisión y responsabilidad sobre las decisiones que puedan generar.

Nuevas medidas de seguridad

Entre las acciones anunciadas, Keiko Fujimori planteó reforzar y ampliar las unidades de flagrancia, donde diferentes instituciones de justicia coordinan para agilizar los procesos contra personas detenidas en el momento de cometer un delito o poco después.

Asimismo, anunció una reforma del sistema penitenciario con el objetivo de evitar que los centros de reclusión sean utilizados para organizar extorsiones y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

El anuncio ubica la inseguridad como una de las prioridades del nuevo gobierno. Ahora se espera conocer la aplicación de la estrategia y sus primeros resultados.

De esta manera, Keiko Fujimori coloca a las Fuerzas Armadas como parte de su estrategia de seguridad durante los estados de emergencia, una medida que deberá mostrar resultados frente al avance del crimen organizado.