Luis Galarreta jura como premier de Keiko Fujimori: Este es el perfil del nuevo jefe de gabinete

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luis Galarreta Velarde asumió este martes 28 de julio la Presidencia del Consejo de Ministros durante la ceremonia de juramentación del gabinete de Keiko Fujimori, quien inició oficialmente su mandato presidencial para el periodo 2026-2031. El nuevo premier encabezará el equipo ministerial desde el inicio de la gestión.

Luis Galarreta y su trayectoria política

El nuevo jefe del gabinete cuenta con más de dos décadas de experiencia en la actividad pública y parlamentaria. Su trayectoria política comenzó en el ámbito municipal y posteriormente llegó al Congreso de la República, donde ejerció funciones durante distintos periodos. Entre 2017 y 2018 ocupó la presidencia del Parlamento.

Según Gestión, Galarreta estudió Derecho y Ciencia Política en la Universidad de San Martín de Porres y obtuvo el grado de bachiller. También realizó estudios de especialización en Banca y Finanzas y cursó una maestría en Comunicación y Marketing Político en la Universidad Internacional de La Rioja.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| En el inicio de la ceremonia de juramentación de los nuevos ministros, Luis Galarreta fue el primer en prestar juramento ante Keiko Fujimori como presidente del Consejo de Ministros. De acuerdo con la Constitución, se encargará de designar a los 18... pic.twitter.com/tdN582QF48 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 28, 2026

Antes de desarrollar plenamente su carrera política, participó en proyectos sociales relacionados con la atención de niños en situación de vulnerabilidad y promovió iniciativas ciudadanas mediante organizaciones civiles. Su recorrido incluye además una participación prolongada dentro de Fuerza Popular.

El político también integró la fórmula presidencial de Keiko Fujimori como candidato a la primera vicepresidencia en las elecciones de 2026. El Jurado Nacional de Elecciones lo proclamó posteriormente como primer vicepresidente de la República para el periodo 2026-2031.

El papel de Galarreta en el nuevo Gobierno

La designación de Galarreta como premier fue anunciada por Keiko Fujimori el 27 de julio, un día antes de la ceremonia de juramentación. Junto con su nombre, la mandataria presentó inicialmente a Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas y a Carlos Espá como titular de Relaciones Exteriores.

La jefa de Estado también señaló que la función del premier será contribuir a transformar las políticas de Estado en resultados para la población. Con su juramentación, Luis Galarreta inicia su labor como premier del gobierno de Keiko Fujimori y queda al frente de la coordinación del gabinete ministerial.

Galarreta fue anunciado por Fujimori como premier.

Según Gestión, Galarreta señaló que el nuevo Gobierno ya prepara sus primeras medidas relacionadas con seguridad y el fenómeno El Niño, las cuales serán presentadas durante el primer Consejo de Ministros de la administración.

Con su llegada a la presidencia del Consejo de Ministros, Luis Galarreta asume uno de los principales cargos del Poder Ejecutivo. El nuevo premier inicia esta etapa tras una trayectoria vinculada al Congreso, la dirección parlamentaria y Fuerza Popular, además de su participación como primer vicepresidente en la fórmula presidencial de Keiko Fujimori.