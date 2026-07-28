Fuerza Popular lamentó el desplante de la oposición ante el mensaje de Keiko Fujimori: "Destaco que salieron en silencio"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El primer mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori estuvo marcado por un gesto de protesta de la oposición, cuyos parlamentarios se retiraron del hemiciclo minutos antes de que la mandataria iniciara su discurso. La acción, realizada en presencia de delegaciones internacionales, generó reacciones inmediatas en el oficialismo, que lamentó el desplante pero reconoció la forma en que se ejecutó.

Senadoras se pronuncian

Las senadoras de Fuerza Popular, Martha Chávez y Martha Moyano, expresaron su malestar por la salida de los legisladores opositores, aunque destacaron que lo hicieron sin incidentes mayores. Chávez señaló que, si bien no comparte la acción, valora que se haya realizado en silencio y sin escándalos.

"Es mejor, es su derecho. Prefiero que sea eso antes de que estén generando algún ruido. No creo [que llegaran a hacer carpetazos]", declaró.

Por su parte, Moyano fue más crítica y calificó la retirada como una falta de respeto a la investidura presidencial y a la ceremonia patriótica más importante del país. Sin embargo, coincidió en resaltar que los parlamentarios se retiraron sin generar disturbios.

"Es una falta de respeto a la investidura, pero es su decisión finalmente. Yo destaco algo: salieron en silencio", afirmó.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| El futuro presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, confirmó que la ceremonia de juramentación del primer Gabinete Ministerial de Keiko Fujimori será a las 5:00 de la tarde de este martes 28 de julio. Al ser consultado sobre el incidente con la... pic.twitter.com/3YWdjesKAo — Exitosa Noticias (@exitosape) July 28, 2026

Oposición explica por qué se retiró de la ceremonia

Del lado opositor, las voces que protagonizaron el desplante defendieron su decisión. La diputada Indira Huilca, de Juntos por el Perú, aseguró que la protesta representaba "el sentir de un sector mayoritario" de la ciudadanía, que observa con preocupación la llegada de Fujimori al poder.

"Estamos en la celebración de nuestra patria, no es la fiesta de una familia que le ha hecho tanto daño al Perú. No es la fiesta de la señora Fujimori, sino la de todos los peruanos, y hay quienes están exigiendo justicia", señaló.

La senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, exhibió pancartas con los rostros de las víctimas de las protestas en el sur y acusó al fujimorismo de haber blindado a la expresidenta Dina Boluarte para evitar investigaciones. En la misma línea, Mirtha Vásquez apeló a la memoria histórica del régimen de Alberto Fujimori y advirtió que el país podría vivir una historia similar bajo el liderazgo de Keiko.

"Queremos expresar nuestra solidaridad con las víctimas de las dictaduras no solo de los noventa, sino también de los últimos gobiernos autoritarios, cubiertos, justamente, por el fujimorismo que hoy jura en el Ejecutivo", manifestó.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| Diversos parlamentarios de la oposición explicaron porqué decidieron abandonar el hemiciclo en el momento en el que Keiko Fujimori iba a brindar su mensaje a la Nación. Ernesto Zunini considera que no hay indicios de un alejamiento del autoritarismo,... pic.twitter.com/ya0jZ9b3G6 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 28, 2026

Tras abandonar el hemiciclo, los parlamentarios opositores se congregaron en la Plaza Bolívar, al frente del Congreso, donde mostraron fotografías de los fallecidos en las protestas y dirigieron arengas contra la nueva gestión ante las cámaras de los medios.

El desplante opositor durante el mensaje presidencial de Keiko Fujimori abrió un nuevo capítulo de confrontación política, lo que refleja la polarización que marcará el inicio del nuevo gobierno y anticipa tensiones entre oficialismo y oposición en el Congreso bicameral.