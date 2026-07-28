Alberto Beingolea asegura sentirse "honrado" de encabezar el Mincul pese a su pasado crítico con el fujimorismo

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El flamante ministro de Cultura, Alberto Beingolea, ofreció sus primeras declaraciones tras jurar el cargo en el gabinete de Keiko Fujimori. En un tono reflexivo, reconoció que en el pasado fue crítico del fujimorismo, especialmente tras el autogolpe de 1992, pero subrayó que hoy las circunstancias son distintas y que se siente "honrado" de haber sido convocado.

Su mensaje buscó marcar distancia con la historia política de los noventa y, al mismo tiempo, reafirmar su compromiso con un sector que considera "ideologizado" y que necesita ser reorientado hacia el servicio ciudadano.

Hace las pases con el fujimorismo

Consultado sobre cómo asumiría el rol siendo un crítico histórico del fujimorismo, Beingolea recordó que fue uno de los primeros en manifestarse contra el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Sin embargo, añadió que en 2021, cuando Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta frente a Pedro Castillo, él expresó públicamente su apoyo a su candidatura.

"Son circunstancias distintas. Cuando ocurrió el incidente de 1992, yo fui de los primeros que tuvo una manifestación al respecto. Pero hace cinco años, cuando Keiko pasó a la segunda vuelta con el señor Castillo, yo públicamente manifesté mi intención de apoyar su candidatura", señaló.

El ministro explicó que su decisión de aceptar el cargo responde a la necesidad de enfrentar la ideologización que, según él, "ha capturado" sectores clave como educación y cultura en los últimos 25 años.

"Entiendo que el actual momento de América Latina y el Perú, en general durante los últimos 25 años, es que ha sido ideologizado y capturado en sectores tan claves como educación y cultura y que tenemos que trabajar para revertir esta situación. Por tal razón, con mucho honor recibo la indicación como un soldado más de la causa", afirmó.

Además de este posicionamiento político, Beingolea reiteró que su gestión estará marcada por la cercanía al ciudadano y la transparencia. Prometió "corrupción cero desde el primer día" y adelantó que se enfocará en atender las necesidades inmediatas de la población, con especial énfasis en el patrimonio cultural y el turismo, mencionando a Cusco y Machu Picchu como prioridades.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| El flamante ministro de Cultura, Alberto Beingolea, señaló que esta cartera es una de las que menos presupuesto recibe, sin embargo, señaló que es la que tiene la labora de fortalecer la identidad nacional, lo que lo hace de los más importantes. Desde su... pic.twitter.com/InB41I8CuX — Exitosa Noticias (@exitosape) July 29, 2026

Perfil del nuevo titular del Mincul

Alberto Beingolea es abogado y periodista deportivo de formación. Inició su carrera pública como comentarista y conductor televisivo, antes de dar el salto a la política con el Partido Popular Cristiano (PPC).

Fue congresista entre 2011 y 2016, donde se destacó en temas de justicia y derechos humanos, y en 2021 postuló a la presidencia de la República por el PPC, aunque sin éxito. Su trayectoria lo ha consolidado como una figura con experiencia en el debate público y con un perfil republicano que ahora busca trasladar al Ministerio de Cultura.

Las primeras declaraciones de Alberto Beingolea como ministro de Cultura reflejan tanto un giro personal como político: de crítico del fujimorismo en los noventa a integrante del gabinete de Keiko Fujimori en 2026.