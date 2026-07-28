Gabinete ministerial: Quiénes son los ministros que asumen las carteras del gobierno de Keiko Fujimori

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/07/2026
La presidenta Keiko Fujimori oficializó este martes a su primer Consejo de Ministros, encabezado por Luis Galarreta. El equipo reúne a 18 ministros y al jefe de la PCM, quienes asumirán las carteras del nuevo Gobierno tras la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.
Luis Galarreta y los ministros de las áreas centrales
Luis Fernando Galarreta Velarde, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, cuenta con más de dos décadas de experiencia en la actividad pública y parlamentaria. Inició su trayectoria política en el ámbito municipal y posteriormente llegó al Congreso, donde ocupó la presidencia del Legislativo en el periodo 2017-2018.
Su designación lo convierte en el encargado de coordinar el trabajo del gabinete y articular las acciones del Ejecutivo. Antes de asumir el cargo, señaló que su gestión tendría entre sus objetivos enfrentar la inseguridad ciudadana, impulsar la reactivación económica, generar empleo y avanzar con reformas de segunda generación.
Elmer Rafael Cuba Bustinza, ministro de Economía y Finanzas, es economista y cuenta con experiencia en análisis económico y asesoría. Asimismo, se desempeñó como director del Banco Central de Reserva y ha participado durante años en el debate sobre las políticas económicas del país.
Su llegada al MEF se produjo después de que Keiko Fujimori anunciara su designación como parte del primer grupo de integrantes de su gabinete. Su perfil está relacionado principalmente con la economía, las finanzas y el análisis de la situación macroeconómica nacional.
Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, titular de Relaciones Exteriores, asumirá la conducción de la política exterior. Su trayectoria profesional está vinculada al derecho, las comunicaciones y la actividad diplomática, además de haber tenido experiencia relacionada con la representación internacional.
Espá también fue candidato presidencial y tuvo una extensa vinculación profesional con la Embajada de Estados Unidos en Lima, donde desarrolló funciones relacionadas con comunicaciones, prensa y cultura. Su nombramiento fue anunciado previamente junto con los de Galarreta y Cuba.
Rafael Jorge Belaúnde Llosa, ministro de Defensa, es economista y empresario. Estudió Economía en la Universidad de Lima y tiene experiencia en gestión pública y privada. En 2020 ocupó el cargo de ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Martín Vizcarra.
También cuenta con experiencia empresarial en los sectores inmobiliario y ambiental. En el ámbito político, es fundador y presidente de Libertad Popular, organización que encabezó durante el proceso electoral de 2026 antes de incorporarse al gabinete de Keiko Fujimori.
César Augusto Astudillo Salcedo, ministro del Interior, llega a una cartera relacionada con la seguridad ciudadana y el orden interno. Su trayectoria pública está vinculada principalmente al ámbito militar, con experiencia dentro de las Fuerzas Armadas y funciones de comando.
Su designación ocurre en un contexto en el que el Gobierno ha colocado la lucha contra la inseguridad ciudadana entre sus principales objetivos. Desde el Ministerio del Interior tendrá bajo su responsabilidad la conducción política del sector y la coordinación de las acciones vinculadas con seguridad.
Ernesto Julio Álvarez Miranda, ministro de Justicia y Derechos Humanos, es abogado y jurista. Cuenta con experiencia académica y profesional en el ámbito constitucional y jurídico, además de haber integrado el Tribunal Constitucional y ejercido funciones vinculadas con la justicia.
Su perfil está relacionado con el derecho constitucional y la actividad universitaria. Con su incorporación al gabinete, asumirá la conducción del sector encargado de las políticas nacionales relacionadas con justicia, derechos humanos y asuntos jurídicos del Estado.
José Antonio Chang Escobedo, ministro de Educación, es ingeniero industrial y doctor en Educación. Su trayectoria está estrechamente vinculada al ámbito académico y universitario, donde ha ocupado cargos directivos y ejercido funciones de gestión educativa.
Chang también fue ministro de Educación durante el segundo gobierno de Alan García y presidente del Consejo de Ministros. Ahora retorna al Ejecutivo para asumir una cartera que concentra las políticas públicas relacionadas con el sistema educativo nacional.
Luis Williams Dyer Fernández, ministro de Salud, asumirá la conducción del sector encargado de las políticas sanitarias del país. Su designación forma parte de la composición oficial del primer gabinete ministerial anunciado por la presidenta Keiko Fujimori.
El Ministerio de Salud tendrá bajo su responsabilidad la conducción de las políticas públicas vinculadas con la atención sanitaria y los servicios de salud. La información difundida sobre el gabinete identifica a Dyer Fernández como el responsable de esta cartera desde el inicio de la nueva administración.
Marco Antonio Vinelli Ruiz, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, es economista y cuenta con formación en administración estratégica y finanzas. Su experiencia profesional se ha desarrollado principalmente en el sector agroindustrial y en labores relacionadas con gestión empresarial.
Vinelli ha ocupado cargos de dirección ejecutiva y gerencia general, además de participar en proyectos de inversión pública y privada. Su llegada al ministerio lo coloca al frente de las políticas relacionadas con el desarrollo agrario y el sector agropecuario.
El resto del gabinete y sus perfiles profesionales
Juan Manuel Sheput Moore, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, es ingeniero industrial y político. Ha desarrollado actividades en el ámbito académico y público, además de haber sido congresista de la República durante el periodo 2016-2019.
Sheput también ocupó anteriormente el cargo de ministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo y volvió a ejercer esa función durante el gobierno de Manuel Merino. Su designación lo coloca nuevamente al frente de las políticas laborales y de empleo.
Juan Carlos Requejo Alemán, ministro de la Producción, integrará el gabinete encargado de las políticas vinculadas con la actividad productiva nacional. Su nombramiento fue incluido en la lista oficial presentada por la Presidencia tras la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.
La cartera de Producción comprende sectores relacionados con la industria, la pesca y la actividad empresarial. Requejo Alemán asumirá estas funciones como parte del equipo que acompañará a Keiko Fujimori durante el inicio de su gestión presidencial.
Rogers Martín Valencia Espinoza, ministro de Comercio Exterior y Turismo, es profesional especializado en turismo. Cuenta con experiencia en gestión pública y privada y anteriormente ocupó cargos relacionados con el sector turístico y la promoción de esta actividad.
Valencia fue viceministro de Turismo y también ejerció como ministro de Cultura y ministro de Comercio Exterior y Turismo. Su retorno al Ejecutivo se produce para conducir una cartera vinculada con turismo, comercio exterior y promoción internacional del Perú.
Guillermo Shinno Huamaní, ministro de Energía y Minas, cuenta con experiencia profesional en el sector minero. Ha desarrollado actividades vinculadas con la industria extractiva y anteriormente ocupó el cargo de viceministro de Minas.
Su perfil está relacionado con la gestión del sector energético y minero. Desde el ministerio tendrá a su cargo las políticas públicas relacionadas con la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos energéticos y minerales del país.
Rafael Rey Rey, ministro de Transportes y Comunicaciones, es ingeniero industrial, periodista y político. Su trayectoria incluye varios periodos como congresista, además de haber sido parlamentario andino y ministro de Defensa y de la Producción.
Con su incorporación al gabinete, Rey asumirá una cartera estratégica para las políticas de transporte y comunicaciones. Su experiencia previa en el Estado incluye participación en distintos cargos públicos y funciones dentro del Poder Ejecutivo y el Congreso.
Mauricio Fernando Arnillas Gonzales, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, asumirá una cartera vinculada con el acceso a vivienda, infraestructura urbana y servicios básicos. Su nombre forma parte de la lista oficial de ministros que integran el primer gabinete de Keiko Fujimori.
Desde el ministerio tendrá bajo su responsabilidad las políticas nacionales relacionadas con vivienda, construcción y saneamiento. Su designación quedó formalizada durante la ceremonia de juramentación del nuevo Consejo de Ministros realizada este martes en Palacio de Gobierno.
María Magdalena Seminario Marón, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asumirá la conducción del sector encargado de las políticas públicas dirigidas a mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Su incorporación completa la lista de integrantes del gabinete anunciado por la presidenta Keiko Fujimori. El ministerio que encabezará tiene entre sus áreas de trabajo la protección de derechos y la atención de poblaciones vulnerables dentro de las políticas del Estado.
Vladimir Huaroc Portocarrero, ministro del Ambiente, es político y exautoridad regional. Su experiencia pública incluye haber ejercido como presidente regional de Junín y haber participado en funciones vinculadas con la administración pública.
Ahora estará al frente del Ministerio del Ambiente, encargado de las políticas nacionales relacionadas con la protección ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Su designación forma parte del equipo que acompañará el inicio del nuevo Gobierno del Perú.
Alberto Ismael Beingolea Delgado, ministro de Cultura, es abogado, periodista y político. Fue congresista de la República y también candidato presidencial. Su trayectoria pública se ha desarrollado principalmente en el ámbito político y parlamentario.
Beingolea asumirá una cartera vinculada con la protección del patrimonio cultural, la promoción de las expresiones culturales y la conducción de las políticas públicas del sector. Su nombre fue incluido oficialmente entre los ministros que juraron sus cargos.
Maritza Ivonne Canales Martínez, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, completa la relación de integrantes del primer gabinete de Keiko Fujimori. Su designación fue oficializada junto con la de los demás titulares de las carteras ministeriales.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene bajo su ámbito las políticas relacionadas con la inclusión y los programas sociales del Estado. Canales Martínez asumirá esta función dentro del equipo que acompañará a la presidenta durante el inicio de su administración.
La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento a Luis Galarreta y a los integrantes de su primer Consejo de Ministros a través de una ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno. El nuevo gabinete reúne perfiles políticos, técnicos y profesionales con experiencia previa en el sector público y privado.