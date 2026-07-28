Gabinete ministerial: Quiénes son los ministros que asumen las carteras del gobierno de Keiko Fujimori

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori oficializó este martes a su primer Consejo de Ministros, encabezado por Luis Galarreta. El equipo reúne a 18 ministros y al jefe de la PCM, quienes asumirán las carteras del nuevo Gobierno tras la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

Luis Galarreta y los ministros de las áreas centrales

Luis Fernando Galarreta Velarde, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, cuenta con más de dos décadas de experiencia en la actividad pública y parlamentaria. Inició su trayectoria política en el ámbito municipal y posteriormente llegó al Congreso, donde ocupó la presidencia del Legislativo en el periodo 2017-2018.

Su designación lo convierte en el encargado de coordinar el trabajo del gabinete y articular las acciones del Ejecutivo. Antes de asumir el cargo, señaló que su gestión tendría entre sus objetivos enfrentar la inseguridad ciudadana, impulsar la reactivación económica, generar empleo y avanzar con reformas de segunda generación.

Con una trayectoria de más de dos décadas en el servicio público, Luis Galarreta Velarde asume la conducción de la Presidencia del Consejo de Ministros. pic.twitter.com/fSxqsK5VFz — Consejo de Ministros (@pcmperu) July 28, 2026

Elmer Rafael Cuba Bustinza, ministro de Economía y Finanzas, es economista y cuenta con experiencia en análisis económico y asesoría. Asimismo, se desempeñó como director del Banco Central de Reserva y ha participado durante años en el debate sobre las políticas económicas del país.

Su llegada al MEF se produjo después de que Keiko Fujimori anunciara su designación como parte del primer grupo de integrantes de su gabinete. Su perfil está relacionado principalmente con la economía, las finanzas y el análisis de la situación macroeconómica nacional.

🇵🇪 Elmer Cuba juró como ministro de Economía y Finanzas ante la presidenta de la república, Keiko Fujimori.



Economista especializado en macroeconomía y política económica, con magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con una destacada... pic.twitter.com/5mUlk0ql0r — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) July 28, 2026

Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, titular de Relaciones Exteriores, asumirá la conducción de la política exterior. Su trayectoria profesional está vinculada al derecho, las comunicaciones y la actividad diplomática, además de haber tenido experiencia relacionada con la representación internacional.

Espá también fue candidato presidencial y tuvo una extensa vinculación profesional con la Embajada de Estados Unidos en Lima, donde desarrolló funciones relacionadas con comunicaciones, prensa y cultura. Su nombramiento fue anunciado previamente junto con los de Galarreta y Cuba.

#NoticiasTorreTagle | Carlos Espá juró ante la presidenta Keiko Fujimori como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Con su asunción, la Cancillería inicia un periodo orientado a consolidar la proyección internacional del Perú y reafirma el compromiso del Gobierno con el... pic.twitter.com/W3EKzf4B2u — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 28, 2026

Rafael Jorge Belaúnde Llosa, ministro de Defensa, es economista y empresario. Estudió Economía en la Universidad de Lima y tiene experiencia en gestión pública y privada. En 2020 ocupó el cargo de ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Martín Vizcarra.

También cuenta con experiencia empresarial en los sectores inmobiliario y ambiental. En el ámbito político, es fundador y presidente de Libertad Popular, organización que encabezó durante el proceso electoral de 2026 antes de incorporarse al gabinete de Keiko Fujimori.

Ministro de Defensa

César Augusto Astudillo Salcedo, ministro del Interior, llega a una cartera relacionada con la seguridad ciudadana y el orden interno. Su trayectoria pública está vinculada principalmente al ámbito militar, con experiencia dentro de las Fuerzas Armadas y funciones de comando.

Su designación ocurre en un contexto en el que el Gobierno ha colocado la lucha contra la inseguridad ciudadana entre sus principales objetivos. Desde el Ministerio del Interior tendrá bajo su responsabilidad la conducción política del sector y la coordinación de las acciones vinculadas con seguridad.

🇵🇪 El general de divisón EP (r) César Augusto Astudillo Salcedo jura en el cargo de ministro de Estado en el Despacho del Interior ante la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Acto oficial tiene lugar en Palacio de Gobierno. pic.twitter.com/8ixL0zVgLb — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) July 28, 2026

Ernesto Julio Álvarez Miranda, ministro de Justicia y Derechos Humanos, es abogado y jurista. Cuenta con experiencia académica y profesional en el ámbito constitucional y jurídico, además de haber integrado el Tribunal Constitucional y ejercido funciones vinculadas con la justicia.

Su perfil está relacionado con el derecho constitucional y la actividad universitaria. Con su incorporación al gabinete, asumirá la conducción del sector encargado de las políticas nacionales relacionadas con justicia, derechos humanos y asuntos jurídicos del Estado.

Ministro de Justicia.

José Antonio Chang Escobedo, ministro de Educación, es ingeniero industrial y doctor en Educación. Su trayectoria está estrechamente vinculada al ámbito académico y universitario, donde ha ocupado cargos directivos y ejercido funciones de gestión educativa.

Chang también fue ministro de Educación durante el segundo gobierno de Alan García y presidente del Consejo de Ministros. Ahora retorna al Ejecutivo para asumir una cartera que concentra las políticas públicas relacionadas con el sistema educativo nacional.

🇵🇪 José Antonio Chang Escobedo juró hoy como ministro de Educación ante la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno donde también juraron los miembros del nuevo gabinete ministerial.



Chang, quien ejercía el cargo de rector de... pic.twitter.com/ylpgg2339Y — Ministerio de Educación (@MineduPeru) July 28, 2026

Luis Williams Dyer Fernández, ministro de Salud, asumirá la conducción del sector encargado de las políticas sanitarias del país. Su designación forma parte de la composición oficial del primer gabinete ministerial anunciado por la presidenta Keiko Fujimori.

El Ministerio de Salud tendrá bajo su responsabilidad la conducción de las políticas públicas vinculadas con la atención sanitaria y los servicios de salud. La información difundida sobre el gabinete identifica a Dyer Fernández como el responsable de esta cartera desde el inicio de la nueva administración.

Luis Williams Dyer Fernández fue nombrado como ministro de Salud. pic.twitter.com/VVDuu83Qx3 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 28, 2026

Marco Antonio Vinelli Ruiz, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, es economista y cuenta con formación en administración estratégica y finanzas. Su experiencia profesional se ha desarrollado principalmente en el sector agroindustrial y en labores relacionadas con gestión empresarial.

Vinelli ha ocupado cargos de dirección ejecutiva y gerencia general, además de participar en proyectos de inversión pública y privada. Su llegada al ministerio lo coloca al frente de las políticas relacionadas con el desarrollo agrario y el sector agropecuario.

✅ El nuevo ministro ha sido consultor internacional de importantes organismos como el BID, Banco Mundial y FIDA.



✅ Economista de profesión, priorizará la respuesta ante el fenómeno climático, la infraestructura hídrica y el destrabe de proyectos para pequeños productores. pic.twitter.com/kfMHix7X6p — MIDAGRI PERÚ (@midagriperu) July 28, 2026

El resto del gabinete y sus perfiles profesionales

Juan Manuel Sheput Moore, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, es ingeniero industrial y político. Ha desarrollado actividades en el ámbito académico y público, además de haber sido congresista de la República durante el periodo 2016-2019.

Sheput también ocupó anteriormente el cargo de ministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo y volvió a ejercer esa función durante el gobierno de Manuel Merino. Su designación lo coloca nuevamente al frente de las políticas laborales y de empleo.

#NotaDePrensa | Juan Manuel Sheput Moore asume como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.



El nuevo titular del @MTPE_Peru es ingeniero industrial y cuenta con una sólida formación académica internacional y destacada trayectoria en el sector público, habiendo liderado... pic.twitter.com/7H9XwLdMRy — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) July 28, 2026

Juan Carlos Requejo Alemán, ministro de la Producción, integrará el gabinete encargado de las políticas vinculadas con la actividad productiva nacional. Su nombramiento fue incluido en la lista oficial presentada por la Presidencia tras la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

La cartera de Producción comprende sectores relacionados con la industria, la pesca y la actividad empresarial. Requejo Alemán asumirá estas funciones como parte del equipo que acompañará a Keiko Fujimori durante el inicio de su gestión presidencial.

#NotaDePrensa | La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Juan Carlos Requejo Alemán como ministro de la Producción, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.



Con una amplia trayectoria en la gestión pública, liderará las acciones del sector... pic.twitter.com/HBo7usdwRP — Ministerio de la Producción (@MINPRODUCCION) July 28, 2026

Rogers Martín Valencia Espinoza, ministro de Comercio Exterior y Turismo, es profesional especializado en turismo. Cuenta con experiencia en gestión pública y privada y anteriormente ocupó cargos relacionados con el sector turístico y la promoción de esta actividad.

Valencia fue viceministro de Turismo y también ejerció como ministro de Cultura y ministro de Comercio Exterior y Turismo. Su retorno al Ejecutivo se produce para conducir una cartera vinculada con turismo, comercio exterior y promoción internacional del Perú.

🇵🇪 Rogers Martín Valencia Espinoza juró ante la presidenta de la República, Keiko Fujimori, como ministro Comercio Exterior y Turismo, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Con más de 35 años de experiencia en el sector público y privado, el nuevo titular del... pic.twitter.com/QwaRbZOe8m — MINCETUR 🇵🇪 (@MINCETUR) July 28, 2026

Guillermo Shinno Huamaní, ministro de Energía y Minas, cuenta con experiencia profesional en el sector minero. Ha desarrollado actividades vinculadas con la industria extractiva y anteriormente ocupó el cargo de viceministro de Minas.

Su perfil está relacionado con la gestión del sector energético y minero. Desde el ministerio tendrá a su cargo las políticas públicas relacionadas con la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos energéticos y minerales del país.

📌#NotaDePrensa

🔴 En ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, tomó juramento al ingeniero Guillermo Shinno como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas.



✅ Conoce más ➡️ https://t.co/7PwNX4tNzQ... pic.twitter.com/1WtMMu6d4N — Ministerio de Energía y Minas (@MinemPeru) July 28, 2026

Rafael Rey Rey, ministro de Transportes y Comunicaciones, es ingeniero industrial, periodista y político. Su trayectoria incluye varios periodos como congresista, además de haber sido parlamentario andino y ministro de Defensa y de la Producción.

Con su incorporación al gabinete, Rey asumirá una cartera estratégica para las políticas de transporte y comunicaciones. Su experiencia previa en el Estado incluye participación en distintos cargos públicos y funciones dentro del Poder Ejecutivo y el Congreso.

🔴 La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Rafael Rey Rey como ministro de Transportes y Comunicaciones, en ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno.



➡️ Rafael Rey Rey es ingeniero industrial y cuenta con una amplia trayectoria en la gestión... pic.twitter.com/Sfyi78T1Cm — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) July 28, 2026

Mauricio Fernando Arnillas Gonzales, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, asumirá una cartera vinculada con el acceso a vivienda, infraestructura urbana y servicios básicos. Su nombre forma parte de la lista oficial de ministros que integran el primer gabinete de Keiko Fujimori.

Desde el ministerio tendrá bajo su responsabilidad las políticas nacionales relacionadas con vivienda, construcción y saneamiento. Su designación quedó formalizada durante la ceremonia de juramentación del nuevo Consejo de Ministros realizada este martes en Palacio de Gobierno.

🇵🇪 En ceremonia oficial, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a

Mauricio Arnillas González como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.



El titular del sector Vivienda cuenta con más de 30 años de experiencia en arquitectura sostenible,... pic.twitter.com/i2tG8n7Wft — Ministerio de Vivienda (@viviendaperu) July 28, 2026

María Magdalena Seminario Marón, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asumirá la conducción del sector encargado de las políticas públicas dirigidas a mujeres y poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Su incorporación completa la lista de integrantes del gabinete anunciado por la presidenta Keiko Fujimori. El ministerio que encabezará tiene entre sus áreas de trabajo la protección de derechos y la atención de poblaciones vulnerables dentro de las políticas del Estado.

🇵🇪 Esta tarde, en Palacio de Gobierno, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a María Magdalena Seminario Marón como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien desde hoy lidera este importante sector.



La flamante titular del MIMP cuenta con más... pic.twitter.com/PIPdFjrd6a — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) July 28, 2026

Vladimir Huaroc Portocarrero, ministro del Ambiente, es político y exautoridad regional. Su experiencia pública incluye haber ejercido como presidente regional de Junín y haber participado en funciones vinculadas con la administración pública.

Ahora estará al frente del Ministerio del Ambiente, encargado de las políticas nacionales relacionadas con la protección ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales. Su designación forma parte del equipo que acompañará el inicio del nuevo Gobierno del Perú.

🇵🇪 La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Vladimiro Huaroc Portocarrero como nuevo ministro del Ambiente, en una ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno.



✅ Especialista en políticas de desarrollo, gobernanza territorial y prevención de... pic.twitter.com/lVAYpIwY9L — Ministerio del Ambiente 🇵🇪♻️ (@MinamPeru) July 28, 2026

Alberto Ismael Beingolea Delgado, ministro de Cultura, es abogado, periodista y político. Fue congresista de la República y también candidato presidencial. Su trayectoria pública se ha desarrollado principalmente en el ámbito político y parlamentario.

Beingolea asumirá una cartera vinculada con la protección del patrimonio cultural, la promoción de las expresiones culturales y la conducción de las políticas públicas del sector. Su nombre fue incluido oficialmente entre los ministros que juraron sus cargos.

🇵🇪 | El abogado Alberto Beingolea juró esta tarde como ministro de Cultura, integrándose al Gabinete Ministerial presidido por Luis Galarreta, en el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. pic.twitter.com/rCi2qAFA16 — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) July 28, 2026

Maritza Ivonne Canales Martínez, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, completa la relación de integrantes del primer gabinete de Keiko Fujimori. Su designación fue oficializada junto con la de los demás titulares de las carteras ministeriales.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene bajo su ámbito las políticas relacionadas con la inclusión y los programas sociales del Estado. Canales Martínez asumirá esta función dentro del equipo que acompañará a la presidenta durante el inicio de su administración.

🔴 Maritza Ivonne Canales Martínez juró ante la presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Con su incorporación al Gabinete Ministerial, el Midis reafirma su compromiso de continuar impulsando políticas y... pic.twitter.com/mZd9xKdGBm — Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (@MidisPeru) July 28, 2026

La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento a Luis Galarreta y a los integrantes de su primer Consejo de Ministros a través de una ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno. El nuevo gabinete reúne perfiles políticos, técnicos y profesionales con experiencia previa en el sector público y privado.