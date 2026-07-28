Keiko Fujimori ratifica su compromiso con la independencia de poderes, la libertad de expresión y de prensa

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante su primer mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori se refirió a los compromisos que marcarán el inicio de su gestión, entre ellos el respeto a la independencia de poderes y las libertades de expresión y prensa.

Compromiso de Keiko

La presidenta Keiko Fujimori afirmó en su mensaje a la Nación, tras jurar al cargo, que durante su gobierno respetará la independencia de poderes, la libertad de expresión y la libertad de prensa, elementos que consideró parte del Estado de derecho en un país democrático.

"Frente al Perú y a la comunidad internacional aquí presente, quiero ratificar nuestro firme compromiso con el absoluto respeto a la Independencia de poderes y a las libertades individuales, en particular la libertad de expresión y la de prensa. Ellos son la base de todo Estado de Derecho en un país democrático", declaró

Asimismo, Keiko pidió a las fuerzas políticas de oposición abrir espacios de diálogo y trabajar pensando en las próximas generaciones, dejando de lado las próximas contiendas electorales.

"Hago un llamado a los gobernadores regionales y alcaldes: trabajemos como un solo equipo, sin distinciones ideológicas, porque el hambre, la enfermedad y la delincuencia no tienen color político", subrayó.

Pronunciamiento del gremio periodístico

Ante ello, el Colegio de Periodistas de Lima saludó el compromiso expresado por la presidenta Keiko Fujimori respecto a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el respeto a la independencia de poderes. Asimismo, reafirmó su defensa del libre ejercicio del periodismo.

"El Colegio de Periodistas de Lima expresa su saludo al mensaje brindado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, al ratificar, ante el país y la comunidad internacional, su compromiso con el respeto a la independencia de poderes y, de manera especial, con la libertad de expresión y la libertad de prensa como pilares fundamentales del Estado de Derecho y de toda sociedad democrática", se lee en el comunicado

🗞️ #CPL | Saludamos el compromiso de la presidenta de la República con la libertad de expresión, la libertad de prensa y el respeto a la independencia de poderes.



Reafirmamos nuestra defensa del libre ejercicio del periodismo.#SeguimosConstruyendoElCambio pic.twitter.com/oXuBLWrcEj — Colegio de Periodistas de Lima (@CPLimaPe) July 28, 2026

En esa línea, el gremio periodístico de Lima destacó la importancia de garantizar las libertades informativas como parte del funcionamiento democrático del país.

"El Colegio de Periodistas de Lima reafirma que la libertad de expresión y de prensa no solo representan derechos fundamentales de los periodistas y de los medios de comunicación, sino también un derecho de todos los ciudadanos a recibir información veraz, plural y oportuna, indispensable para una participación informada en la vida democrática del país", señaló

De esta manera, el Colegio de Periodistas de Lima destacó el compromiso anunciado por Keiko Fujimori con la libertad de expresión y de prensa, así como la importancia de proteger el ejercicio periodístico dentro de la democracia.