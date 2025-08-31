RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Para el año fiscal del próximo año

Ley de Presupuesto 2026: Primer ministro y titular del MEF sustentarán proyectos del Ejecutivo este jueves 4 de septiembre

El primer ministro, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, acudirán al Congreso este jueves 4 de septiembre para sustentar los proyectos de ley del presupuesto público 2026.

Raúl Pérez-Reyes y Eduardo Arana.
Raúl Pérez Reyes y Eduardo Arana. Composición Exitosa

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 31/08/2025

Síguenos en Google News Google News

El primer ministro, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, se presentarán este jueves 4 septiembre en el Congreso con el objetivo de sustentar los proyectos del Poder Ejecutivo correspondiente a la Ley de Presupuesto 2026.

Como se recuerda, el sábado 30 de agosto, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte presentó al Parlamento los proyectos de ley de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2026

Presupuesto por S/ 257 562 millones

De acuerdo con lo aprobado por la última sesión del Consejo de Ministros, el presupuesto para el año fiscal es de S/ 257 562 millones, siendo un 2.2 % más en comparación con el presupuesto institucional del 2025.

Según el Ejecutivo, el proyecto de ley fue elaborado bajo criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, con una meta de déficit del 1.8 % del PBI. En ese sentido, los recursos para los gobiernos regionales se incrementan en 8.6 %, y el de los gobiernos locales, que incluye el aumento del FONCOMUN en el marco de la Ley N.º 32387, crece en 3.0 %.

Con referente al sector educación, el presunto asciende a S/ 19 658 millones para remuneraciones docentes y S/ 423 millones para culminar el Proyecto Escuelas Bicentenario; en salud, los recursos son de S/ 2 229 millones para financiar el mejoramiento de hospitales y S/ 2 535 millones para la continuidad del aseguramiento universal. 

Eduardo Arana vuelve a Santa Rosa por su 51° aniversario: "No hemos venido para dejarles falsas promesas"
Lee también

Eduardo Arana vuelve a Santa Rosa por su 51° aniversario: "No hemos venido para dejarles falsas promesas"

En transporte, destacan S/ 2 695 millones para la ejecución de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, y el inicio de las Líneas 3 y 4, además del Ferrocarril Lima-Ica. En seguridad ciudadana, se asignan S/ 5 140 millones para intervenciones policiales y S/ 1 009 millones para investigación y equipamiento criminalístico

¿Cuándo será la exposición? 

El Congreso sesionará de manera extraordinaria desde las 3:00 p. m., este jueves 4 de septiembre, para escuchar la propuesta del Ejecutivo en el marco de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 81 del Reglamento del Parlamento.

Dina Boluarte rinde homenaje a Santa Rosa de Lima: Presidenta carga anda en plena procesión
Lee también

Dina Boluarte rinde homenaje a Santa Rosa de Lima: Presidenta carga anda en plena procesión

Tras la realización de la exposición, las referidas propuestas serán enviadas para su estudio y debate a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, la cual es presidida por el legislador Alejandro Soto Reyes (Alianza Para el Progreso)

Vale mencionar que, el proceso se realiza entre agosto y noviembre de cada año. El mencionado grupo de trabajo se encarga de estudiar el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y finalmente, el Pleno del Congreso lo debate y aprueba.

De esta manera, el Congreso recibirá al primer ministro y al titular de Economía este jueves 4 de septiembre, quienes sustentarán el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

Temas relacionados Año fiscal 20206 Congreso Eduardo Arana Ley de Presupuesto 2026 Raúl Pérez-Reyes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA