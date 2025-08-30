Dina Boluarte rinde homenaje a Santa Rosa de Lima: Presidenta carga anda en plena procesión

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En una jornada marcada por la devoción y el fervor religioso, la presidenta de la República, Dina Boluarte, sorprendió al unirse a la tradicional procesión de Santa Rosa de Lima, este sábado, 30 de agosto. La jefa de Estado no dudó en unirse a la cuadrilla y cargar el anda de la primera santa patrona de América, Filipinas e Indias Occidentales.

Fieles devotos se reunieron el día de hoy en Plaza de Armas para rendir homenaje a Santa Rosa de Lima. A esta ceremonia no pudo faltar la mandataria Dina Boluarte, quien salió por la Puerta 2 de la sede del Palacio de Gobierno, para esperar la llegada de la imagen en honor a Isabel Flores de Oliva, en compañía de varios ministros de Estado, entre los que se encontraba el titular del Interior, Carlos Malaver, teniendo en cuenta que también se celebra el 'Día de la Policía Nacional del Perú'.

La mandataria lucía un traje celeste y con un semblante que reflejaba serenidad, recibió un ramo de rosas y un cuadro bendecido por la imagen de Santa Rosa de Lima. Posteriormente, realizó una oración y colocó la ofrenda a los pies de la santa.

