Eduardo Arana vuelve a Santa Rosa por su 51° aniversario: "No hemos venido para dejarles falsas promesas"

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El premier Eduardo Arana visitó nuevamente la isla Santa Rosa, ubicada en Loreto, para escuchar los pedidos de la población. En el lugar, Arana Ysa reafirmó que dicho distrito fronterizo seguirá siendo parte del desarrollo del país; además, indicó que las promesas que se realizan desde el Gobierno no son falsas, por el contrario, serán cumplidas.

"Estamos decididos"

Durante una ceremonia desarrollada en la Plaza de Armas de Santa Rosa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprovechó el momento para mandar un saludo de parte de la presidenta Dina Boluarte hacia los presentes por el aniversario de creación política del distrito fronterizo.

"Aquí puedo decirles que nos vamos a comprometer, y nos estamos comprometiendo hoy, en traerles el apoyo que corresponda (...) Hemos venido aquí, no para prometer, sino para cumplir, no hemos venido aquí para dejarles falsas promesas, hemos venido para decirles que aquí cada esfuerzo que hacemos es un esfuerzo para cada uno de ustedes", dijo a los ciudadanos presentes, este sábado 30 de agosto.

De tal modo, Arana reconoció que por muchos años, el Gobierno peruano no atendió las necesidades y problemas de los pobladores de dicha localidad; sin embargo, actualmente "están decididos" a, desde el Ejecutivo, cumplir con cada una de sus promesas para el desarrollo del distrito.

Acciones del Gobierno para el desarrollo de Santa Rosa

En tal sentido, el premier brindó a detalles cuáles serán las acciones que se realizarán por parte del Ejecutivo, como por ejemplo, la construcción de un mercado flotante en la zona. Además, recordó que desde el Ministerio de Educación (Minedu), liderado por Morgan Quero, ya se ha realizado la implementación de computadoras e internet en los colegios del distrito.

Asimismo, señaló que la visita no solo de su persona, sino también de los titulares del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se ha realizado no para darle a la población "falsas promesas", sino para cumplirlas, en el marco del desarrollo de Santa Rosa.

"Hoy en esta fecha tan especial, renuevo ese espíritu de trabajo que hacemos en el Congreso de la República, el Gobierno Regional, los alcaldes, el alcalde provincial y cada uno de ustedes, porque el trabajo es en conjunto, es un trabajo que tenemos que hacer los ciudadanos y los gobiernos", detalló.

De esta manera, el premier Eduardo Arana fue parte la ceremonia por el aniversario de creación política de Santa Rosa, en Loreto. Durante el evento, Arana expresó cuales son los compromisos desde el Gobierno para continuar con el desarrollo de la zona.