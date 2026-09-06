Contraloría investiga ingreso de Juan José Santiváñez al Mininter y revisa acceso al despacho de Óscar Arriola

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Contraloría admitió una denuncia por el presunto ingreso sin registro de Juan José Santiváñez al Ministerio del Interior, ocurrido el 9 de junio. El caso involucra a una funcionaria del sector y contempla revisar documentos, registros y autorizaciones vinculadas con aquella visita.

Contraloría revisará ingreso al Ministerio del Interior

Según Infobae, la denuncia fue presentada el 7 de julio por Guillermo Haro Echegaray y cumplió los requisitos establecidos para continuar su trámite. La Contraloría derivó el caso al Órgano de Control Institucional del Mininter, que deberá recopilar información adicional y evaluar los hechos denunciados.

La denuncia señala que Santiváñez habría ingresado al Mininter utilizando el denominado "túnel", espacio reservado para el ministro y los viceministros. El documento plantea verificar si existió autorización para el acceso y por qué la visita del exministro no habría quedado registrada oficialmente conforme al protocolo correspondiente.

La secretaria también fue denunciada.

El caso también comprende a Yosilú Bazán López, secretaria II del Despacho Ministerial, quien ya es investigada preliminarmente por la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Mininter. Según la denuncia, la funcionaria habría tenido participación en el acceso de Santiváñez a las instalaciones.

La investigación de la Contraloría tiene carácter reservado y contempla la revisión de grabaciones de seguridad, registros de visitas, correos institucionales, bitácoras y comunicaciones internas. También se solicitó verificar los registros físicos y electrónicos de entrada y salida, además de las autorizaciones relacionadas con la visita.

Santiváñez reconoce visita y explica su versión

Santiváñez reconoció haber acudido al Mininter el 9 de junio. El exministro explicó que llegó al Banco de la Nación ubicado en el sótano del edificio y que posteriormente intentó encontrar al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, para saludarlo.

"Voy a saludar a Óscar Arriola. No tuve la suerte de encontrarlo y me retiré. Y eso es perfectamente verificable", indicó.

El exministro también afirmó que mantiene cercanía con instituciones vinculadas a la Policía y explicó que suele acudir a instalaciones policiales. Su versión sostiene que no logró encontrar a Arriola durante aquella visita y que posteriormente abandonó la sede del Mininter.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Juan José Santiváñez, excandidato al Senado y exministro del Interior, aseguró que mantendrá una participación activa en la política y adelantó que presentará propuestas ante el Congreso. Santiváñez señaló que, junto a una... pic.twitter.com/DVBWlV3exS — Exitosa Noticias (@exitosape) August 10, 2026

La denuncia, sin embargo, plantea revisar si Santiváñez ingresó mediante un acceso reservado y si existió alguna autorización para permitir su desplazamiento dentro del edificio. Las diligencias buscan establecer documentalmente cómo ocurrió el ingreso y qué registros existieron durante la visita.

La denuncia también solicita revisar documentación relacionada con la situación administrativa de Bazán y otros aspectos señalados por el denunciante. Estos pedidos forman parte del expediente que ahora será evaluado por el órgano de control correspondiente, sin que las diligencias hayan establecido responsabilidades definitivas.