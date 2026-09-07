Daniel Urresti señala tres graves problemas en la Policía: infraestructura, logística y déficit de personal

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, en diálogo con Exitosa, señaló que el problema de la inseguridad no es responsabilidad exclusiva del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese sentido, sostuvo que se requiere repotenciar a la institución policial con mejor infraestructura, logística y atender el déficit personal.

Urresti sobre renuncia de Óscar Arriola como jefe de la PNP

En medio de una serie de cuestionamientos por la falta de resultados en la lucha contra la criminalidad, Óscar Arriola anunció, acompañado del premier Luis Galarreta y el ministro del Interior, César Astudillo, su salida del cargo como comandante general de la PNP.

En entrevista con Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, este lunes, no dudó en pronunciarse sobre el tema. En primer lugar, sostuvo que la inseguridad que se vive actualmente en el país es mucho peor que hace cuatro años.

Asimismo, indicó que el reciente cambio del jefe de la PNP se da porque no se ven resultados para hacerle frente a las bandas criminales, sin embargo, destacó que la Policía no puede cumplir bien sus funciones debido a que tienen tres "graves problemas".

"(La inseguridad) no es responsabilidad exclusiva del comandante general PNP. La Policía tiene tres graves problemas para poder cumplir su función que son: la mala infraestructura, la logística y el déficit de personal", destacó el candidato por Podemos Perú.

Daniel Urresti señala tres problemas en la Policía

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en 'Hablemos Claro', Daniel Urresti precisó que el primer problema que afronta la Policía Nacional del Perú actualmente es la mala infraestructura. Según destacó, existen comisarías que se encuentran en mal estado y no cuentan con internet o una comunicación integrada que les permtia agilizar sus diligencias.

En segundo lugar, indicó que otro de los graves problemas que tiene la institución es la logística en todos los niveles: falta de equipamiento personal, de las comisarías y de las unidades operativas y especializadas. "Dan pena, los delincuentes están mejor equipados. Los delincuentes tienen mejor tecnología de punta que la misma PNP", agregó.

El tercer problema que afrontaría la Policía sería la falta de personal, precisando que el déficit sería entre 50 y 60 mil policías que no vienen de ahora, sino de años atrás.

Identifican tres graves problemas que afronta la Policía Nacional del Perú en la actualidad.

Daniel Urresti propone contratación de mil patrulleros para Lima

Finalmente, durante su entrevista con Exitosa, Daniel Urresti reveló que solo hay 200 patrulleros recorriendo la capital por lo que propone, en medio de la campaña por las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la contratación de mil patrulleros que serán derivados a la Policía Nacional.

Además, se comprometió, de convertirse en burgomaestre de la capital, a construir cuatro megacomplejos policiales. Explicó que se trata de instalaciones grandes en las que estarán todas las unidades operativas y especializadas de la Policía. Además, señaló que los fiscales y jueces tendrán oficinas en ellas.

Ante el panorama por el cambio del comandante general de la PNP, Daniel Urresti, en diálogo con Exitosa, reveló que existen tres graves problemas que impide que la Policía pueda cumplir debidamente sus funciones: mala infraestructura, falta de logística y déficit de personal.