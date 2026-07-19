Mininter: Más de 250 policías y 50 bomberos son movilizados para atender la emergencia en Junín tras fuerte sismo

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter) confirmó el envío de la delegación de policías para las acciones de búsqueda, rescate, atención y seguridad en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado la noche del sábado 18 de julio en la provincia de Chupaca, región Junín.

Tal como es de conocimiento, el movimiento sísmico, seguido de una réplica de magnitud 3.7, viene dejando cinco fallecidos, 300 damnificados, una persona desaparecida, 48 viviendas destruidas, entre otros daños, según lo señalado a Exitosa por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Enrique Vásquez Guerrero.

Personal policial y de los Bomberos prestos a atender la emergencia

A través de un comunicado publicado este domingo19 de julio, el Mininter informó que la Policía Nacional del Perú ha movilizado más de 250 efectivos de las Unidades de Servicios Especiales, Emergencia, Rescate, Policía Canina, Sanidad y otras unidades especializadas, a fin de intensificar los trabajos que permitan encontrar a más sobrevivientes y brindar asistencia a las personas damnificadas.

De igual manera, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ha desplegado más de 50 efectivos y 10 unidades para, en conjunto con el personal policial, atender la emergencia con la remoción de escombros, evacuación de personas afectadas y atención prehospitalaria.

Es importante señalar que, el Ministerio de Salud informó más temprano el desplazamiento de dos ambulancias del SAMU Huancayo, 10 brigadistas y un Puesto Médico de Avanzada para brindar atención oportuna a la población afectada.

Asimismo, reportó que un equipo especializado de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) se desplazó hacia Huancayo para fortalecer las acciones de respuesta y garantizar la continuidad de los servicios de salud.

Ante el sismo registrado esta noche en la región Junín, el Ministerio de Salud informa que la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) mantiene el monitoreo permanente de la emergencia y coordina las acciones de respuesta con las... pic.twitter.com/O9G0MElII3 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 19, 2026

Por su parte, el Mininter también expresó sus más sentidas condolencias a los deudos de las víctimas y reafirmó su compromiso de continuar articulando todos los esfuerzos necesarios para atender la emergencia, proteger la vida e integridad de la población y brindar asistencia oportuna a las familias afectadas, en coordinación con las autoridades competentes.

Jefe de INDECI confirma cinco fallecidos

El jefe del INDECI, Luis Enrique Vásquez Guerrero, confirmó este domingo 19 de julio a Exitosa que a cinco se elevaron los fallecidos por el sismo ocurrido en la provincia de Chupaca. Asimismo, reportó que oficialmente tienen registrados 21 heridos.

Del mismo modo, mencionó que 48 viviendas han quedado destruidas y otras 18 han resultado afectadas. Además, dos hospitales presentan daños estructurales y en carreteras, así como la desplome del histórico Señor de Cani Cruz, uno de los monumentos religiosos más representativos del valle del Mantaro.

Por su parte, dejó en claro que la información irá actualizándose conforme avancen las horas, debido a que en los distritos de Chongos Bajo, Chupuro, Viques, Huayucachi y en el anexo de Pumpunya todavía no se restablece el servicio de energía eléctrica.

Finalmente, aseveró que en el transcurso de la mañana arribará junto al ministro de Defensa, Amadeo Flores, al lugar de los hechos para monitorear in-situ los daños y afectaciones a la vida y salud, con la finalidad de brindar la ayuda necesaria en coordinación con el Gobierno Regional de Junín.