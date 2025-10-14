José Jerí juramentó a su premier: Ernesto Álvarez es el nuevo presidente del Consejo de Ministros

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Cuatro días después de que José Jerí asumiera el cargo como presidente de la República interino, finalmente conformó su gabinete ministerial. El elegido para liderar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha sido el abogado Ernesto Álvarez Miranda, otrora titular del Tribunal Constitucional (TC) en el 2012.

Juramentación de Álvarez Miranda

Más de media hora después de lo programado, el mandatario se presentó en el Salón Dorado de Palacio de gobierno para juramentar a los integrantes de su gabinete de 'transición y reconciliación nacional', como anunció previamente. El primero fue Ernesto Álvarez, quien arrodillado ante él, la Constitución y la imagen de Cristo, aceptó el cargo con un: "Sí, juro".

Frente a las palmas de los presentes, entre futuros ministros a juramentar e invitados, el abogado constitucionalista estrechó la mano del presidente de la República, quedando confirmado así su designación. Posteriormente se colocó a un lado mientras el resto de integrantes del gabinete desfilaban cumpliendo con la ceremonia.

Había pidió licencia al PPC

El flamante premier envió más temprano una carta a Carlos Neuhaus, presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), en el que solicitaba su licencia temporal. En la misiva, precisaba que era para asumir un cargo trascendente dentro de la reciente gestión que asumió Jerí Oré.

"Tengo el agrado de saludarlo con la finalidad de solicitar a usted y a los órganos partidarios que correspondan, una licencia a mi militancia en el PPC, a fin de asumir un rol protagónico en el gobierno provisional que aspira a obtener la estabilidad política necesaria para asegurar una campaña y luego unas elecciones generales en un marco de institucionalidad y decencia", indica su escrito.

¿Quién es Ernesto Álvarez?

Su trabajo en el campo del derecho lo ha realizado como abogado constitucionalista y catedrático, además de un breve tiempo como titular del TC. Se formó profesionalmente en la Universidad de San Martín de Porres (USMP), misma casa de estudios donde cursó un Doctorado en Derecho y una Maestría en Derecho Civil y Comercial.

En política, se adhirió al PPC en 1984 y como militante, fue parte del plan de gobierno de Alianza Popular (coalición con el APRA) que lideró Alan García para las elecciones del 2016.

Con esto, el gobierno de José Jerí ya tiene al presidente del Consejo de Ministros, luego de que Ernesto Álvarez juramentara y aceptara el cargo. El abogado liderará el gabinete de 'transición y reconciliación nacional' que buscará aplacar la crisis política y social que vive el Perú.