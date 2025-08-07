Luque sobre posible sanción por protestar en mensaje de Boluarte: "No se puede pretender silenciarnos"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la congresista Ruth Luque se refirió a la interrupción del mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias. Según precisó, no pueden sancionarla, así como a sus otros colegas que también participaron de la protesta, por tener una posición política "incómoda".

Justificaron su actuar durante mensaje por 28 de julio

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la parlamentaria junto a Jaime Quito rechazaron haber actuado contra el Reglamento del Congreso de la República. Precisaron que su actuación fue parte de un "ejercicio político-parlamentario". "Estamos en un contexto en donde hay asesinados", agregó Luque.

"Nosotros hemos expresado ese repudio y por hacer eso, no se nos puede sancionar. Nosotros hemos tenido una posición política incómoda porque a veces también decir las cosas políticamente resulta incómoda, es una verdad incómoda la que nosotros hemos señalado sea a través de un cartel y no se puede pretender por eso, silenciarnos, querer suspendernos", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Luque recordó a las personas que perdieron la vida durante manifestaciones contra el Gobierno en diciembre del 2022 y enero del 2023. A esto se le suma los cuestionamientos hacia Boluarte por "desconocer" la realidad del país; todos estos hechos generaron que no solo Luque y Quito protesten contra la mandataria durante su mensaje presidencial por 28 de julio.

"Verdad incómoda"

En tal sentido, la congresista indicó que no se les puede sancionar con la suspensión del cargo, como pretenden realizar colegas de otros partidos políticos. Según precisó, el hecho de decir una "verdad incómoda" que involucra a la política actual, no puede ser motivo para "silenciarlos".

Según Jaime Quito, quien fue uno de los parlamentarios que protestaron durante el mensaje por Fiestas Patrias, dicha manifestación se realizó debido a que el Congreso debe representar a la población que, en su mayoría, rechaza al actual Gobierno.

"Nadie nos tiene porque sancionar porque a parte de tener el derecho a opinar y la opinión es expresión de diversas formas. Como congresistas también representamos a un sector de la población y ante un recinto político con la magnitud de los planteamientos que establece Dina Boluarte, evidentemente debe tener una respuesta, y ella lo sabía, tan predecible era todo que iba a tener una respuesta, llevó una portátil para que le aplaudiera", detalló Quito.

De esta manera, los congresistas Ruth Luque y Jaime Quito rechazaron que se les pretenda sancionar por haber protestado durante el mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias.