Más de 400 mil docentes reciben aumento salarial: Gobierno publica Decreto Supremo

El Ejecutivo emitió el Decreto Supremo N.º 277-2025-EF, con el que fijó nuevos montos para el aumento salarial de docentes contratatos, la Remuneración Íntegra Mensual (MIN) para la primera escala magisterial y la asignación por jornada de trabajo adicional.

Docentes beneficiados

La norma aplica a profesores de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y a docentes contratados en el marco de la Ley 30328. Se emite en cumplimiento de la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto 2025.

Según el Minedu, más de 426 mil docentes han sido beneficiados con la medida.

El Decreto Supremo, aprobado con las firmas del presidente José Jerí, la ministra de Economía Denisse Miralles y el ministro de Educación Jorge Figueroa, ordena incrementos salariales para el magisterio en dos etapas. La primera fue en marzo y la segunda ha sido en noviembre.

Según el artículo 1, la medida establece un monto de S/ 116,69 como Remuneración Íntegra Mensual (RIM) por hora para la primera escala magisterial. Esta cifra ha servido como referencia para calcular los incrementos en las demás escalas.

Además, según la jornada laboral correspondiente, la nueva remuneración mensual para docentes contratados es de S/ 3500,70 para Educación Básica Regular, Educación Básica Especial, Educación Básica Alternativa y Educación Técnico Productiva.

También se estableció el monto salarial de S/ 4667,60 para profesores contratados como coordinadores en el Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei), como Docente Coordinador en la Oficina Nacional Diocesana de Educación Católica (ONDEC), o en la Oficina Diocesana de Educación Católica (ODEC).

Tanto para una institución educativa unidocente como polidocente, de la primera a la octava escala Magisterial para un profesor de 30 horas, la asignación va desde los S/ 1166,90 hasta los S/ 2450,49.

Los aumentos se financiarán con cargo a los recursos previstos en el Decreto Legislativo 1440, según señala la norma. El responsable de actualizar estos nuevos montos en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos (AIRHSP) será el Ministerio de Economía y Finanzas.

Reconocimiento al esfuerzo de maestros

El ministro de Educación Jorge Figueroa señaló que estos aumentos corresponden a la ardua labor de los maestros.

"Cumplimos con nuestros docentes porque ellos sostienen la escuela peruana todos los días. Este aumento salarial es un reconocimiento a su esfuerzo y un paso firme en la revalorización de su trabajo en todo el territorio nacional", precisó.

