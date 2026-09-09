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Se reunirá mañana con Keiko Fujimori

Marco Rubio llegó al Perú para concretar la incorporación de nuestro país Escudo de las Américas

Tras su visita realizada a Ecuador, finalmente el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, arribó al Perú para concretar la incorporación de nuestro país al Escudo de las Américas.

Marco Rubio incluye al Perú en el Escudo de las Américas.
Marco Rubio incluye al Perú en el Escudo de las Américas. Composición Exitosa

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/09/2026

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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, arribó al Perú la tarde de este miércoles 9 de septiembre, en un vuelo proveniente desde Quito, como parte de su gira Latinoamericana que empezó a inicio de semana en Colombia

Es importante señalar que, el representante de la administración Trump tendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori este jueves 10 de septiembre en Palacio de Gobierno, con la finalidad de profundizar la alianza estratégica entre ambos países y fortalecer los vínculos de cooperación en asuntos prioritarios, informó el Ejecutivo. 

(Noticia en desarrollo...)

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