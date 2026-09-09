Marco Rubio llegó al Perú para concretar la incorporación de nuestro país Escudo de las Américas

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, arribó al Perú la tarde de este miércoles 9 de septiembre, en un vuelo proveniente desde Quito, como parte de su gira Latinoamericana que empezó a inicio de semana en Colombia.

Es importante señalar que, el representante de la administración Trump tendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori este jueves 10 de septiembre en Palacio de Gobierno, con la finalidad de profundizar la alianza estratégica entre ambos países y fortalecer los vínculos de cooperación en asuntos prioritarios, informó el Ejecutivo.

(Noticia en desarrollo...)