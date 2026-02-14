Isabella Ladera confiesa que quería volver a ser madre con Hugo García: "Lo buscamos tanto tiempo"

14/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabella Ladera anunció que se convertirá en madre junto a Hugo García y, a los pocos minutos, aparecieron las primeras fotos oficiales en una conocida revista. La influencer venezolana confesó que su embarazo no fue algo espontáneo, ya que es algo que ella estaba buscando desde hace bastante tiempo.

Isabella quería convertirse en madre con Hugo

A los pocos minutos de la publicación que ambos hicieron en sus redes sociales, la revista Hola publicó una sesión de fotos de Isabella, posando con un vestido blanco y mostrando su pancita en avanzado estado de gestación.

También apareció una entrevista donde Isabella cuenta detalles sobre su embarazo. "Me dan hasta ganas de llorar. Muchas gracias por esta oportunidad, mi primera portada, mis primeras fotos con mi pancita y estoy ansiosa por ver los resultados", dijo.

Consultada sobre el tiempo exacto de gestación, señaló que prefiere mantenerlo en secreto. Incluso comentó que ni ella misma sabe a ciencia cierta cuántas semanas tiene, pero lo más sorprendente es que aseguró que estaba buscando convertirse nuevamente en madre desde hace bastante tiempo.

"Puede que tenga cinco, seis, siete u ocho meses, pero como era algo que estábamos buscando hace tanto tiempo , prefiero mantenerlo para mí", dijo en la entrevista.

En otro momento, contó que ya se había hecho varias pruebas antes y todas salían negativas; sin embargo, la última que decidió hacerse le dio la gran sorpresa y, para su suerte, estaba grabando su reacción. "Me quedé en shock, fue una noticia que me dio mucha gratitud", concluyó.

¿Isabella tendrá mellizos?

Desde que anunciaron que se convertirán en padres en los próximos meses, Hugo e Isabella han estado publicando diverso contenido sobre la etapa de embarazo, lo que demuestra lo emocionados que están. Ambos se han mostrado muy felices, mientras Hugo le toca la pancita a Isabella.

El exintegrante de 'Esto es Guerra' también expresó lo enamorado que está de Isabella, llamándola "mi panzona". Sin embargo, lo que llamó la atención fue un video en el que ambos aparecen en un restaurante, comiendo lo que parece ser paella, y se habla de la posibilidad de que Isabella esté embarazada de más de un bebé.

"Está con un filo, pero duro", dijo Hugo al ver que Isabella estaba comiendo bastante. Ella respondió que ahora "está comiendo por dos", pero lo sorprendente fue el texto que agregó Hugo al final: "¿Amor, segura que no hay tres?".

De esta manera, Isabella Ladera vive uno de los momentos más especiales de su vida, emocionada por esta nueva etapa junto a Hugo García. Aunque mantiene algunos detalles en reserva, su felicidad es evidente y comparte con ilusión cada paso de su embarazo, agradecida por cumplir un sueño que anhelaba desde hace tiempo.