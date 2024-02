Martín Vizcarra asegura que fue a casa de Hugo Misad Trabucco, señalado como su testaferro, a recoger paltas

El expresidente Martín Vizcarra dijo que visitó la casa de Hugo Misad Trabuco, su amigo y presunto testaferro según la Fiscalía, para recoger un encargo de paltas. Esto, pese a que el referido personaje tuvo una versión de los hechos totalmente distinta.

De acuerdo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), alías 'El Turco' realizaba reuniones en su vivienda, ubicada en Pueblo Libre, donde habría recibido sobornos destinados a Vizcarra Cornejo. No obstante, esta teoría fue rechazada por el fundador de Perú Primero.

A detalle, Misad Trabuco sostuvo que el exmandatario nunca ingresó a su inmueble para recibir encomiendas. Según mencionó, solo se encontraron afuera del mismo con razón a practicar tenis.

"En el inmueble habrá ido, la verdad no tengo conocimiento. Habrá ido afuera, no entraba a la casa. (...) Era para ir al tenis. No se ha entregado nada. En ningún momento le he entregado nada", expresó por su parte.