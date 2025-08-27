Martín Vizcarra está construyendo una historia donde él es la víctima, cuestiona Eduardo Herrera

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, se pronunció sobre la situación penal de Martín Vizcarra ante su retorno al penal de Barbadillo. Según indicó, el expresidente está construyendo una "historia" donde él es víctima de persecución política; sin embargo, resultaría ser todo lo contrario.

"Es un personaje sumamente cuestionado"

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, Herrera manifestó su indignación ante la actitud de los defensores de Vizcarra, quienes señalan que no existen pruebas contra el exmandatario. "Me parece bastante cínico y absurdo", enfatizó.

"Vizcarra está construyendo una historia cerca a Nelson Mandela, dice en sus redes que va a resistir, está construyendo una víctima en donde no la hay, el personaje es sumamente cuestionado, hay pruebas casi fehacientes de la coima, lo único que faltaría probar es que se le entregó a él la coima", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el funcionario expresó su rechazo hacia la "victimización" de Martín Vizcarra sobre su situación actual. Sobre esto, cuestionó que el expresidente acuse una persecución política en su contra, en el marco de las investigaciones por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

En tal sentido, se refirió al uso de las redes sociales por parte de Vizcarra, en donde, aprovecharía las distintas plataformas para crear la historia en donde él es la principal "víctima", cuando realmente no sería así.

Según precisó Herrera, Martín Vizcarra es un personaje sumamente cuestionado ante los presuntos delitos que se le imputan por parte de la Fiscalía de la Nación. Ante ello, indicó que existen pruebas concretas en su contra, las cuales quitarían el papel de "victimización" que promueve en sus redes sociales.

Retorno de Vizcarra a Barbadillo

Cabe mencionar que, casi al mediodía, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, ingresó nuevamente al penal de Barbadillo, en Ate, luego de la reevaluación que realizó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre la ubicación en la que deberá permanecer recluido el expresidente ante la orden de prisión preventiva por el plazo de cinco meses.

De acuerdo a la información obtenida por nuestro medio, el traslado del exmandatario se realizó con la presencia de un gran contingente policial, el cual resguardaba su seguridad acompañándolo en motos y camionetas.

De esta manera, el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, aseguró que Martín Vizcarra está construyendo una "historia" donde él es víctima de persecución política.