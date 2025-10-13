César Acuña renuncia a su cargo de gobernador regional de La Libertad

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, presentó su renuncia irrevocable a su cargo de gobernador regional de La Libertad para postular a la Presidencia de la República en las próximas Elecciones Generales 2026.

César Acuña renuncia al Gore La Libertad

César Acuña anunció este lunes 13 de octubre que dejará de ser gobernador regional de La Libertad, a través de un pronunciamiento difundido por los canales oficiales del partido político que lidera.

Cabe resaltar que, las autoridades que ostentan llegar al sillón presidencial y participar de los próximos comicios tenían como fecha máxima hoy para que renuncien ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el comunicado, Acuña Peralta señaló que su decisión responde a la voluntad de poner su "experiencia al servicio del Perú". Además, indicó que deja el cargo de titular del GORE La Libertad con una gestión que ha logrado "un legado con proyectos que transformarán la vida de los liberteños y con la firme convicción del deber cumplido".

Vale recordar que, esta será la tercera postulación presidencial del también exalcalde Trujillo y empresario, quien sufrió la exclusión del proceso electoral en 2016 y que en 2021 alcanzó poco más del 6% de votos.

Además, el JNE aún no se pronuncia sobre la validación de la candidatura de Acuña Peralta, pero no existen impedimentos legales para su participación.

Comunicado de César Acuña

Su postulación a la Presidencia del Perú

El fundador de la Universidad César Vallejo sostuvo que impulsará "una reforma profunda y necesaria" que combatirá cuatro ámbitos fundamentales que debe afrontra el país: la inseguridad ciudadana, la economía, el empleo y la corrupción.

En tal sentido, se comprometió a generar dos millones de empleos en el plazo de cinco años y reactivar la economía que está golpeada por la inestibilidad política y la desaceleración productiva.

Asimismo, apostó por emitir un discurso dirigido principalmente a los jóvenes, niños y adultos mayores. "Mi compromiso será mejorar la calidad de vida de todos los peruanos", se lee en el comunicado del líder de APP.

También, César Acuña hizo énfasis en que "quiere desterrar para siempre la corrupción en el Perú y recuperar la esperanza de construir un futuro próspero para todos los peruanos". "Quiero convertirme en el presidente de los jóvenes del Perú", finalizó

En síntesis, César Acuña Peralta, líder de Alianza Para el Progreso, renunció al cargo de gobernador regional de La Libertad para competir por tercera vez en las Elecciones Generales 2026 por la Presidencia del Perú.