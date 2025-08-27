Martín Vizcarra regresó al penal de Barbadillo tras reevaluación del INPE: Expresidente cumple prisión preventiva

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, ingresó nuevamente al penal de Barbadillo, en Ate, luego de la reevaluación que realizó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre la ubicación en la que deberá permanecer recluido el expresidente ante la orden de prisión preventiva por el plazo de cinco meses.

De acuerdo a la información obtenida por nuestro medio, el traslado del exmandatario se realizó con la presencia de un gran contingente policial, el cual resguardaba su seguridad acompañándolo en motos y camionetas.

En tal sentido, se conoció que Vizcarra Cornejo se encontraba a bordo de una furgoneta blanca, en la cual se le trasladó, en su momento, desde Barbadillo a Piedras Gordas ll, en Ancón, por una resolución del INPE, pero ahora retorna tras una reevaluación.

Nota en desarrollo...