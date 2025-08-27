INPE modifica directiva: Dispone que internos con condición de expresidentes sean recluidos en penal de Barbadillo

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) modificó una directiva y adicionó que, al realizar la clasificación de un interno que haya tenido la condición de expresidente de la República, este deberá ser recluido en el penal de Barbadillo; ello en el marco de los cuestionamientos por el traslado de Martín Vizcarra al penal Piedras Gordas ll.

Incorporan directiva de clasificación de internos

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) adjuntó fotografías de la Resolución Presidencial N.° 264-2025-INPE/P, en donde se visualiza la modificación a la directiva denominada "Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados en los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional".

"Se resuelve: Incorporar el numeral 9, 11 del punto 9 de la Directiva denominada 'Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados en los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional', aprobada por Resolución Presidencial N° 198-2023-INPE/PE de fecha 10 de julio de 2023 y sus modificatorias", escribieron en su publicación realizada este miércoles 27 de agosto.

De tal modo, en la resolución consideraron que la Ofician Regional Lima a través de un oficio, propuso la modificación de dicha directiva, con la finalidad de que se incorpore el establecimiento penitenciario de Barbadillo como ubicación excepcional para internos en su calidad de exmandatarios.

En tal sentido, tomaron en cuenta que la Dirección de Seguridad Penitenciaria se mostró a favor de dicha iniciativa, señalando que el penal de Barbadillo, ubicado en Ate, reúne las condiciones de seguridad para la reclusión de exjefes de Estado.

Disposiciones finales del INPE

Cabe mencionar que, con la firma del presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Emilio Paredes Yataco, se dispuso mantener subsistentes los demás extremos de dicha directiva aprobada por la Resolución Presidencial N° 198-2023-INPE/PE.

"La Junta Técnica de Clasificación de Establecimiento Transitorio de Lima, al realizar la clasificación de un interno que haya tenido la condición de expresidente de la República, excepcionalmente, por razones de seguridad personal debe ubicarlo en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, independientemente del régimen penitenciario y puntaje alcanzado", precisan como disposiciones finales.

Asimismo, se ordenó la publicación de la referida resolución en el portal de transparencia estándar y en el portal institucional del INPE; ello como encargo a la Oficina de Sistemas de Información.

De esta manera, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) modificó la directiva denominada "Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados en los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional". Con esto se tendrá al penal de Barbadillo como ubicación excepcional para internos que hayan sido expresidentes del Perú.