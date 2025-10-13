DT de U de Chile sobre dirigir a la selección peruana: "No es momento de sacar conclusiones"

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La designación del nuevo entrenador para dirigir a la selección peruana sigue siendo una incógnita y el gerente general de la FPF, Jean Ferrari, lo confirmó al negar un contacto con Gustavo Álvarez, DT de la Universidad de Chile. Por ese mismo tema, el estratega argentino habló ante la prensa chilena y dejó claro cuál es su presente.

Concentrado en la Copa Sudamericana

Al ser consultado por los medios en rueda de prensa sobre sus intereses a futuro, el entrenador precisó que su concentración está principalmente en las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús. Por tal motivo, no está pensando en lo que hará u ocurrirá en los próximos meses y un posibles cambio de aires.

"Nosotros no podemos pensar en la Copa Sudamericana, debemos pensar en la Copa. Ya pasó el partido de hoy y ya estamos enfocados... en el primer partido hay una seguidilla de seis. Cada tres y cuatro días. Pero siempre yendo de a uno como tantas veces dije. Estamos enfocados en el partido con Lanús en Santiago. E insisto, sobre el futuro no es momento de sacar conclusiones determinantes en el presente", manifestó Álvarez.

Con respecto a una información que difundió el Mercurio chileno, en el que aseguran que existe una negociación con la FPF y que su salida de la U de Chile estaría confirmada. Ante ello, respondió con molestia, debido a que no hubo un periodista que haya firmado la nota para hacerse responsable de sus palabras.

"Cuando pregunto si está firmada es porque no lo sé, usted dice que está firmada, el periodista cita palabras de un anónimo, no se dice quién habla. Eso para mí me parece una falta de respeto, porque hace tres años acá en Chile doy la cara, con virtudes y defectos", sostuvo.

Selección peruana sigue sin DT

Tal como lo mencionó Jean Ferrari, la 'blanquirroja' aún no cuenta con un entrenador para el próximo proceso eliminatorio. El gerente general aseguró que no existe ningún acercamiento con Álvarez y expresó su molestia por informaciones en las que se hablaban incluso del sueldo que percibiría al mando del equipo absoluto.

De esta forma, el entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, confirmó que no ha tenido ningún acercamiento para dirigir la selección peruana y su concentración está únicamente con su equipo y lo que tiene por afrontar en la Copa Sudamericana. El estratega argentino se enfoca en su trabajo actual.