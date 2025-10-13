José Jerí mantiene reunión con secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional en Palacio de Gobierno

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia de la República, bajo el cargo de José Jerí Oré, invitó al Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional (AN), Max Hernández Camarero, para continuar el proceso de apertura para realizar el foro de diálogo.

Jerí recibió a secretario del Acuerdo Nacional

En el cuarto día en el mandato presidencia, el presidente de la República recibió en Palacio de Gobierno al secretario ejecutivo, Max Hernández, quien llegó alrededor de las 2:00 de la tarde de este lunes 13 de octubre para lo que sería la continuación de acuerdos para llevar acabo el Acuerdo Nacional.

Max Hernández figura como el secretario de este foro de diálogo y se encarda de la coordinación y funcionamiento del AN y de sus distintas instancias. El fin de estos encuentros es reunir al Poder Legislativo, Poder Judicial, entidades públicas y privadas para discutir los temas de la mesa. Hernández ocupa el cargo desde mayo de 2020 hasta la fecha en su segundo periodo en el puesto.

Como se conoce, el pasado 11 de octubre, la Presidencia de la República, hizo la extensión de la invitación que convoca a esta asamblea que tiene como finalidad precisar los temas de inseguridad ciudadana, el proceso electoral y medidas para el impulso de la economía. Este anunció lo dio a través de un comunicado en su cuenta oficial de X.

La convocatoria anunciada desde la Presidencia de la República se posiciona como una importante invitación que apertura el diálogo abierto para organizaciones externas al manejo de poder. De esta manera, se fortalece la fiscalización, el diálogo y el ejercicio de la política desde una plataforma más saludable.

Pero ¿cómo nació el Acuerdo Nacional? Creado en el 2002, la conformación de estas mesas de diálogo iniciaron como un esfuerzo para fortalecer la democracia tras un periodo de gran inestabilidad política y social hasta los años 2000. Los acuerdo tomados buscan trascender los gobiernos de turno. Actualmente, se cuentan con 35 grupos de trabajo o mesas de discusión entre las que se incluyen: Informalidad, Hambre Cero, Grupo de Trabajo sobre Deuda Extern, Gobernabilidad Democrática, entre otros.

Último foro del AN tuvo la presencia de Boluarte

La sesión 113 del foro del Acuerdo Nacional fue el último realizado. Este tuvo como fecha el pasado 8 de abril de 2025 y contó con la participación de la expresidenta de la República, Dina Boluarte; el expresidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriánzen y la exvicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez.

Última sesión del foro del AN

El foro se realizó en la Sala Puruchuco del Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja y abordo, principalmente, el proceso electoral previsto para abril de 2026.