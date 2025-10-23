Generación Z hará un llamado a la Corte IDH para denunciar represalias de la PNP

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el vocero de la 'Generación Z y ni un joven menos', José Rodríguez Giraldo, reveló que realizarán un llamado a la comunidad internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Coordinadora Nacional de Derechos Humano para denunciar las represalias de la Policía y el blindaje a la institución.

Aseguran que no son violentistas

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Rodríguez señaló que desde su colectivo van a rechazar todo tipo de violencia y aseguró que los jóvenes no son violentistas.

"No tenemos logística, nadie nos financia, ni la izquierda, ni la derecha, ni caviares, no estamos con nadie. Lo que estamos buscando es un pedido de la población misma porque estamos cansados de la delincuencia, de la corrupción y de este sistema que está podrido", explicó.

En ese sentido, sostuvo que también buscan denunciar ciertas leyes que se crean desde el Congreso con el fin de proteger a la PNP ante ataques a la ciudadanía durante manifestaciones, respaldándolos y dejando a la población de lado.

Indignados con declaraciones Arriola

Asimismo, se refirió a las declaraciones del Comandante General de la Policía Nacional, Óscar Arriola, al calificar de héroe al suboficial Luis Magallanes, acusado de disparar contra Eduardo Ruiz durante la marcha del pasado 15 de octubre. Respecto a ello, el vocero de la 'Generación Z' expresó su indignación.

Además, aseguró que, según testigos, 'Trvco' no estaba participando de la agresión contra Magallanes y detalló que el efectivo estaba cerca a un grupo que le pidió identificarse.

"El joven, 'Trvco', el joven fallecido no estaba ahí metido, si no estaba en otro lugar y el policía disparó sin ningún tipo de agresión que el joven 'Trvco' o nosotros, los jóvenes de la 'Generación Z' le hemos hecho algo. Es algo injusto lo que está pasando sinceramente", dijo.

Por otro lado, afirmó que la PNP y el Gobierno buscó que la marcha se criminalice y se deslegitime, por lo que buscaban detectar a los agentes infiltrados que venían llevando a cabo trabajos de inteligencia.

Finalizó, explicando que con la conferencia de prensa buscan hacer internacional su búsqueda de justicia, ya que sienten que, lamentablemente, el Ministerio Público no está logrando alcanzar el pedido de los jóvenes.