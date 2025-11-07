Salvador del Solar: PJ anula juicio político presentado por el Congreso contra el ex premier de Vizcarra

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Los Jueces Superiores de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvieron declarar nulo el proceso presentado por el Congreso de la República en contra de Salvador del Solar que buscaba inhabilitarlo del ejercicio del cargo público por cinco años.

Declaran nulo proceso de juicio

A través de su cuenta oficial de X, el ex premier Salvador del Solar comunicó que la denuncia constitucional presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 7 de mayo de 2024 ha sido declarado nulo tras la resolución de los Jueces Superiores de la Primera Sala Constitucional.

"Declarar fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por Salvador Alejandro Jorge Del Solar Labarthe, respecto de las pretensiones principal y accesoria; en consecuencia, nulo todo el procedimiento de juicio político seguido en su contra", indica la resolución.

Tarda pero llega. Este caso nunca debió existir. Nunca se debió admitir a trámite denuncias por un asunto ya zanjado por el TC. Tampoco se debió presentar acusación ante el pleno habiendo caducado el plazo. Hoy, la Justicia nos da la razón de forma contundente: todo fue NULO. pic.twitter.com/lG8xnawjbe — Salvador del Solar (@saldelsol) November 7, 2025

Tal decisión se de luego que se declare fundado en parte la demanda de amparo interpuesta por la defensa legal del ex primer ministro del expresidente Martín Vizcarra.

Según las Denuncias Constitucionales N.º 384, 400 y 466, aprobado por mayoría por la subcomisión concluyen en acusar al exjefe de Estado por el cierre del Congreso en setiembre de 2019. Por tal causal, se propuso la inhabilitación por 10 años para el expresidente.

La inhabilitación política también alcanzaba a los expresidentes del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y Vicente Zeballos para quienes se solicitaba cinco años de impedimento de la función pública.

La decisión del Poder Judicial declara nulo el juicio político en contra de Del Solar por haberse "producido la caducidad del plazo previsto" fijado en el artículo 99 de la Constitución Política. "Tampoco se debió presentar acusación ante el pleno habiendo caducado el plazo", precisó el exministro en X.

"Asunto ya zanjado por el TC"

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió que la disolución del Congreso de la República efectuado el 30 de setiembre de 2019 por el exmandatario Vizcarra fue constitucional. Tal decisión estuvo fundada en la negación de confianza a dos Consejos de Ministros presentados por el entonces expremier Del Solar.

Para enero de 2020, el máximo interprete de la Constitución voto con cuatro votos a favor y tres en contra declarar infundada la demanda presentada por el entonces expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, que buscaba demandar competencialmente por el cierre del Parlamento.

