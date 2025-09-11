Martín Vizcarra descarta que su hermano sea el 'plan B' de Perú Primero en elecciones de 2026

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el expresidente Martín Vizcarra aseguró que su partido político, Perú Primero, no contempla a su hermano, Mario Vizcarra, como un 'plan B' en los comicios de 2026. Además, descartó que exista un distanciamiento entre ambos debido a su inmersión en la política.

No hay un 'plan B' en Perú Primero

El expresidente de la República dejó en claro que dentro de Perú Primero "no se habla de un 'plan B'" ello de cara a las próximas elecciones de 2026. Al resecto, subrayó la cantidad de simpatizantes que tiene su partido político.

" En el partido no se habla de un 'plan B' , el partido se ha creado con mucha gente, tenemos muchos militantes, pero los militantes pueden ser 80 mil o 100 mil, tenemos millones de simpatizantes que no se inscriben", manifestó Vizcarra Cornejo.

En esa línea acotó que el último fin de semana viajó a su natal Moquegua para formar parte de un desfile escolar en el marco de los 200 años que cumplió el colegio en el que estudió. Al respecto, señaló que recibió gran ovación por parte del público. "Me pregunto ¿Dina cuando termine su Gobierno va a ir a su tierra? ¿cómo la van a recibir?", acotó.

Descarta distancimiento de su hermano

De otro lado, fue consultado si es que existe algún tipo de distanciamiento con su hermano Mario Vizcarra debido a que ha aparecido en las encuestas. Y Martín Vizcarra descartó eso.

"Mi mamá todas esas cosas que le pasan al político César Vizcarra, mi padre, trató de poner un muro entre mi padre y todos sus hijos, somos cuatro hermanos. Al final (...) yo no he hecho política en el colegio o en la universidad. Era muy dedicado al tema académico. Yo muy después parecía que estaba en el ADN el 'bichito' de la política de mi papá, el único que se interesó en polítca fui yo", manifestó el expresidente.

En consiguiente, reveló que le tuvo que pedir permiso a su mamá para involucrarse en el ámbito político, pese a que su progenitora le dijo que no lo haga en un principio. "Salí en el 'Moqueguazo' a defender la posición de Moquegua, la gente comenzó a verme como una posibilidad de autoridad", puntualizó.

