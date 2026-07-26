Miguel Ángel Torres promete "prudencia y diálogo" para su gestión en la Mesa Directiva del Senado

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En conferencia de prensa posterior a la elección de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Ángel Torres, acompañado de sus vicepresidentes, expresó que su gestión estará marcada por la prudencia y el diálogo. El legislador de Fuerza Popular reconoció la estrecha diferencia en los resultados y afirmó que el reto será construir consensos en un escenario parlamentario polarizado.

Agenda de diálogo

Torres expresó su satisfacción tras conseguir que su lista (acompañada por Alejandro Muñante, Nilza Chacón y Estanislao Edgar) consiguiera ganar la elección para ocupar la Mesa Directiva del Senado; sin embargo, reconoció que la diferencia de votos fue muy cerrada en ambas votaciones, lo que anticipa un escenario complicado entre bancadas y bloques ideológicos.

"Somos conscientes de que el resultado ha mostrado una diferencia mínima, y eso no hace más que comprometernos a que trabajemos con mucha prudencia, pero sobre todo, que apostemos por el diálogo, por tender puentes, por escucharnos e identificar aquellos puntos de coincidencia que nos permitan sacar al Perú adelante", señaló.

Asimismo, el parlamentario reafirmó el mensaje dado tras jurar al cargo de máximo representante parlamenario y se comprometió a que el poder ahora conferido lo usará para servir a los ciudadanos.

"Lo dijimos hace algunos minutos: el poder se ejerce para servir a los peruanos, y ese es el compromiso que tendrán de nuestra parte". Con estas palabras, buscó transmitir un mensaje de apertura y responsabilidad en el inicio de su gestión.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En conferencia de prensa, el presidente de la Mesa Directiva, Miguel Ángel Torres, acompañado de sus vicepresidentes, aseguró que buscará "dialogar" y "tender puentes" con las diferentes bancadas parlamentarias tras una ajustada contienda donde... pic.twitter.com/LadnDGm8Hv — Exitosa Noticias (@exitosape) July 26, 2026

La elección se definió en dos rondas de votación. En la primera, ninguna lista alcanzó la mayoría absoluta, lo que obligó a una segunda vuelta. Finalmente, la lista encabezada por Torres obtuvo 30 votos frente a 29 de la oposición, con un sufragio viciado que inclinó la balanza. La ajustada diferencia reflejó la fragmentación del Senado y anticipa un periodo legislativo con negociaciones constantes entre bloques ideológicos.

La controversia por el voto viciado

El resultado generó polémica debido a un voto anulado en la segunda ronda, que terminó siendo decisivo. La senadora Silvana Robles fue señalada como responsable de no mostrar su cédula, lo que alimentó sospechas de "traición" dentro de la oposición.

Sin embargo, Robles negó haber favorecido al fujimorismo y aseguró que votó por la lista opositora, atribuyendo el incidente a un "descuido". La controversia dejó en evidencia las tensiones internas y la fragilidad de los acuerdos políticos en el nuevo Senado.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La senadora de Juntos por el Perú, Silvana Robles, respondió a los señalamientos por una presunta "traición" tras no mostrar su voto a favor de la Lista N°2 para la Mesa Directiva. Calificó estos dichos como "burdos" y aseguró que votó a favor... pic.twitter.com/5kSW6sPXPY — Exitosa Noticias (@exitosape) July 26, 2026

La elección de Miguel Ángel Torres como presidente del Senado marca el inicio de una gestión que deberá navegar entre la polarización y la necesidad de consensos. Su llamado a la prudencia y al diálogo busca contrarrestar la estrecha diferencia en los votos y la controversia generada por el sufragio viciado.

El reto será convertir esas palabras en hechos concretos que permitan al Senado consolidarse como un espacio de debate responsable y de construcción de acuerdos en beneficio del país.