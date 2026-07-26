Keiko Fujimori y embajador de EE. UU. se reúnen para abordar cooperación en seguridad y economía

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A tres días de asumir la presidencia, Keiko Fujimori sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, en la que se abordaron temas de seguridad regional, inversión económica y cooperación frente a fenómenos climáticos.

El encuentro, realizado en Lima, se enmarca en la agenda de acercamientos internacionales que la lideresa de Fuerza Popular viene desplegando antes de la ceremonia de juramentación del 28 de julio.

Reunión con Bernie Navarro

El embajador estadounidense transmitió el saludo del presidente Donald Trump y reafirmó el interés de Washington en mantener una colaboración estrecha con el nuevo gobierno peruano.

Según lo informado, la conversación giró en torno a la seguridad regional, el fortalecimiento de la inversión bilateral y la necesidad de coordinar esfuerzos frente al impacto del fenómeno El Niño. Fujimori agradeció el respaldo y aseguró que su gestión tendrá "la mejor disposición para fortalecer las relaciones y la cooperación entre el Perú y los Estados Unidos".

Navarro destacó que la relación entre ambos países cumple 200 años y que el objetivo es consolidar una alianza estratégica en beneficio de la prosperidad de sus pueblos. El encuentro fue interpretado como una señal de continuidad en la política de acercamiento bilateral, en un contexto regional marcado por tensiones políticas y recomposición de alianzas.

El apoyo previo del embajador

La reunión de hoy complementa el respaldo que Navarro ya había expresado semanas atrás, cuando felicitó públicamente a Keiko Fujimori tras conocerse los resultados oficiales de la ONPE.

En aquel mensaje, transmitió el saludo de Trump y subrayó que Estados Unidos esperaba trabajar de manera conjunta con el nuevo gobierno peruano en comercio y seguridad. Ese gesto fue uno de los primeros reconocimientos internacionales a la victoria de Fujimori, consolidando un vínculo que ahora se refuerza con la agenda bilateral.

Felicitaciones a @KeikoFujimori, presidenta electa del Perú. Como representante de @POTUS Trump puedo afirmar que EE. UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países. Seguimos unidos en seguridad regional,... — Embajador Navarro (@USAmbPeru) June 30, 2026

Encuentro con la Unión Europea

El acercamiento internacional de la presidenta electa también se evidenció este sábado, cuando se reunió con los embajadores de la Unión Europea en su oficina de San Isidro.

En esa cita, Fujimori planteó reforzar la cooperación técnica para enfrentar los impactos del cambio climático y promover la inversión extranjera. Los representantes europeos destacaron la importancia de mantener el diálogo político y económico con el Perú, mientras la lideresa de Fuerza Popular reafirmó su compromiso con la democracia y la institucionalidad.

Las reuniones con el embajador de Estados Unidos y con la delegación de la Unión Europea muestran la estrategia de Keiko Fujimori de proyectar una imagen de apertura y cooperación internacional en vísperas de su juramentación. El respaldo diplomático recibido refuerza la legitimidad de su mandato y anticipa una agenda marcada por la búsqueda de alianzas estratégicas.