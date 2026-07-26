Lionel Scaloni firmó un "contrato" hasta el 2030 que le llevó un niño para continuar con la selección argentina

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina volvió a quedar en el centro de la atención tras un curioso episodio ocurrido en Pujato. Durante su descanso, el entrenador recibió a un pequeño hincha que llegó con un documento preparado especialmente para pedirle que siga dirigiendo al equipo nacional hasta el Mundial 2030.

El niño que preparó el contrato para Scaloni

El protagonista de la escena fue Franco Ottaviani, quien se acercó hasta la vivienda de Scaloni en Pujato, Santa Fe, con un papel cuyo título era "Contrato para el Mundial 2030". El documento buscaba representar de manera simbólica una renovación del vínculo del técnico con la selección argentina.

Scaloni recibió el papel y firmó el documento presentado por el niño. El momento fue registrado en video y posteriormente difundido en redes sociales por el padre del pequeño. La escena generó repercusión debido a la incertidumbre que existe actualmente sobre la continuidad del entrenador.

Un nene le pidió un autógrafo a scaloni

Pero en verdad era un contrato para que se quede hasta el mundial 2030



GENIO GENIO GENIO 🗣 pic.twitter.com/oUaHDxabTl — ElBuni (@therealbuni) July 25, 2026

Tras conseguir la firma, Franco dirigió un mensaje al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, a quien le pidió completar el proceso para que Scaloni continúe al frente del seleccionado.

"Ahora te toca a vos, Chiqui Tapia", colocó.

Esto ocurrió mientras Scaloni permanece en Pujato, donde continúa recibiendo muestras de apoyo de los hinchas después de la participación de Argentina en el Mundial 2026. El entrenador ha atendido a aficionados que se acercan para saludarlo, pedirle fotografías y conseguir autógrafos.

La continuidad de Scaloni sigue en duda

La particular propuesta del niño se produjo en medio de las dudas sobre el futuro de Lionel Scaloni. Tras la final del Mundial 2026, el técnico confirmó que cumplirá su contrato vigente con la AFA hasta diciembre, pero dejó abierta la posibilidad de no continuar después de esa fecha.

"Hasta diciembre sigo porque tengo contrato y después seguramente corte", declaró.

La AFA, sin embargo, mantiene la intención de convencer al entrenador para que continúe con la selección argentina. La continuidad de Scaloni será uno de los temas que deberán definirse en los próximos meses, mientras el equipo nacional se prepara para afrontar una nueva etapa tras el Mundial.

Un nene fue a la casa de Lionel Scaloni en Pujato junto a su papá para hacerle firmar un papel que decía "CONTRATO PARA EL MUNDIAL 2030".



Y el DT lo firmó, JAJAJA.



Hermoso. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/RsRTjqUr9T — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 25, 2026

La situación todavía no tiene una resolución definitiva y el entrenador deberá conversar con la dirigencia de la AFA antes de tomar una decisión sobre su futuro. Mientras tanto, el simbólico contrato para el Mundial 2030 firmado por Scaloni se convirtió en una particular muestra del deseo de los hinchas argentinos.

El documento entregado por el niño no representa una renovación oficial, pero puso nuevamente el futuro de Lionel Scaloni en el centro de la conversación. La decisión sobre su continuidad hasta el Mundial 2030 todavía depende de las próximas conversaciones con la AFA.