Silvana Robles: Acusan de "traidora" a senadora por no mostrar su voto durante elección de Mesa Directiva

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La elección de la Mesa Directiva del Senado quedó marcada por cuestionamientos luego de que Silvana Robles no mostrara su cédula durante la segunda votación. El hecho generó especulaciones sobre su decisión, mientras la congresista salió posteriormente a aclarar públicamente su posición.

Cuestionamientos durante la votación

La elección de la primera Mesa Directiva estuvo acompañada por un episodio que llamó la atención de su bancada durante la segunda votación. Silvana Robles, senadora de Juntos por el Perú, no mostró su cédula antes de depositarla, situación que generó cuestionamientos y especulaciones sobre el sentido de su voto.

La parlamentaria no mostró su voto.

La parlamentaria había participado en una elección entre dos listas. La Lista 1, encabezada por Miguel Torres, fue presentada por Fuerza Popular y Renovación Popular. La Lista 2, liderada por Daniel Barragán, estuvo integrada por Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno.

Este hecho se dio durante la segunda votación para definir la nueva dirección del Senado. La congresista no mostró la cédula utilizada en ese momento, lo que provocó dudas sobre su decisión en una elección que enfrentó a las dos alianzas políticas que buscaban dirigir la nueva Cámara Alta.

Silvana Robles "voto" por la segunda lista.

Pronunciamiento de Silvana Robles

Ante las acusaciones y especulaciones surgidas después de la votación, Silvana Robles se pronunció mediante sus redes sociales y aseguró que su decisión fue la de respaldar la segunda lista. Asimismo, también explicó por qué no mostró su cédula durante la segunda ronda.

"Mi voto fue por la Lista 2. Ante las especulaciones, durante la segunda votación no mostré mi voto por un simple descuido", publicó.

Robles sostuvo que su posición frente a la elección estaba definida y descartó su respaldo hacia la lista de Miguel Torres. También sostuvo, que quienes conocen sus convicciones podían saber cuál era su decisión respecto a la conducción del Senado.

Mi voto fue por la Lista 2.



Ante las especulaciones, durante la segunda votación no mostré mi voto por un simple descuido. Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado. — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) July 26, 2026

"Mi decisión fue clara. Quienes conocen mis convicciones saben que jamás habría votado para que el fujimorismo presida la Mesa Directiva del Senado", indicó.

La senadora es acusada de "traidora".

La senadora explicó así el episodio ocurrido durante la votación y afirmó que su voto correspondió a la Lista 2, luego de que su decisión fuera cuestionada por no haber mostrado la cédula durante la segunda ronda.

El episodio se produjo en una jornada en la que Miguel Torres fue elegido presidente del Senado para el periodo 2026-2027, tras la votación correspondiente. La elección de la Mesa Directiva definió la conducción de la Cámara de Senadores durante el primer periodo anual de sesiones del nuevo Congreso bicameral.