Miguel Ángel Torres: Esta es la lista conformada de la primera Mesa Directiva del Senado

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la instalación del Congreso bicameral, el legislador de Fuerza Popular fue elegido para liderar la Cámara Alta en el periodo 2026-2027. La nueva Mesa Directiva quedó conformada también por representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular.

¿Quiénes integran la nueva Mesa Directiva del Senado?

El nuevo presidente del Senado, Miguel Torres, es abogado y catedrático. Estudió Derecho en la Universidad de Lima y desarrolló parte de su carrera en el ámbito privado, especialmente en temas tributarios y comerciales. También ejerció como docente universitario antes de ingresar a la política y representar a Fuerza Popular en el Congreso.

Presidente del Senado.

Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, es abogado y político. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Constitucional y experiencia como abogado litigante y conciliador extrajudicial. Además, ha ocupado cargos de asesoría en el Congreso y es representante de Renovación Popular.

Primer vicepresidente.

La segunda vicepresidenta, Nilza Chacón, es química farmacéutica de profesión y política. Se formó en la Universidad Nacional del Santa y cuenta con experiencia parlamentaria como representante de Áncash. Durante su trayectoria congresal también presidió la Comisión Agraria, desde donde impulsó iniciativas vinculadas al desarrollo rural y los recursos hídricos.

Segunda vicepresidencia.

Edgar Mancha, tercer vicepresidente, es docente universitario, comunicador y político. Se formó como maestro y comunicador social y cuenta con un Doctorado en Educación. Ha desarrollado su carrera académica en la Universidad Nacional del Altiplano y llegó al Senado como representante de Renovación Popular.

Tercera vicepresidencia.

Funciones de la nueva Mesa Directiva del Senado

La nueva Mesa Directiva tendrá la responsabilidad de dirigir las sesiones del Senado y garantizar el adecuado desarrollo de los debates parlamentarios. Además, deberá organizar la agenda legislativa, coordinar las actividades de la Cámara Alta y hacer cumplir el Reglamento del Congreso durante el periodo 2026-2027.

Entre sus principales tareas también estará la conducción de las votaciones y la representación institucional del Senado. El presidente y los vicepresidentes deberán trabajar junto con las distintas bancadas para mantener el orden durante las sesiones y facilitar el tratamiento de los proyectos que lleguen al pleno.

Funciones de la Mesa Directiva.

Esta tendrá un papel clave en el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral, debido a que el Senado retoma sus actividades como parte del sistema parlamentario. Con ello, sus integrantes deberán coordinar con la Cámara de Diputados y garantizar el desarrollo de sus funciones dentro del marco constitucional.

Con la elección de Miguel Torres y los tres vicepresidentes, queda conformada la primera Mesa Directiva del Senado del nuevo periodo bicameral. Su gestión marcará el inicio de una nueva etapa para el Poder Legislativo y tendrá como reto conducir el trabajo parlamentario con orden y responsabilidad durante el periodo 2026-2027.