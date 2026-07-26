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Nueva era bicameral

Miguel Ángel Torres: Esta es la lista conformada de la primera Mesa Directiva del Senado

Al frente del Senado, Miguel Torres asume la presidencia para el periodo 2026-2027, acompañado por Alejandro Muñante, Nilza Chacón y Edgar Mancha en las vicepresidencias.

Mesa Directiva del Senado.
Mesa Directiva del Senado. (Composición Exitosa)

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/07/2026

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Durante la instalación del Congreso bicameral, el legislador de Fuerza Popular fue elegido para liderar la Cámara Alta en el periodo 2026-2027. La nueva Mesa Directiva quedó conformada también por representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular.

¿Quiénes integran la nueva Mesa Directiva del Senado?

El nuevo presidente del Senado, Miguel Torres, es abogado y catedrático. Estudió Derecho en la Universidad de Lima y desarrolló parte de su carrera en el ámbito privado, especialmente en temas tributarios y comerciales. También ejerció como docente universitario antes de ingresar a la política y representar a Fuerza Popular en el Congreso.

Presidente del Senado.

Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, es abogado y político. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Constitucional y experiencia como abogado litigante y conciliador extrajudicial. Además, ha ocupado cargos de asesoría en el Congreso y es representante de Renovación Popular.

Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) / Posts / X
Primer vicepresidente.

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La segunda vicepresidenta, Nilza Chacón, es química farmacéutica de profesión y política. Se formó en la Universidad Nacional del Santa y cuenta con experiencia parlamentaria como representante de Áncash. Durante su trayectoria congresal también presidió la Comisión Agraria, desde donde impulsó iniciativas vinculadas al desarrollo rural y los recursos hídricos.

Nilza Chacón (@ChaconNilza) / Posts / X
Segunda vicepresidencia.

Edgar Mancha, tercer vicepresidente, es docente universitario, comunicador y político. Se formó como maestro y comunicador social y cuenta con un Doctorado en Educación. Ha desarrollado su carrera académica en la Universidad Nacional del Altiplano y llegó al Senado como representante de Renovación Popular.

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Tercera vicepresidencia.

Funciones de la nueva Mesa Directiva del Senado

La nueva Mesa Directiva tendrá la responsabilidad de dirigir las sesiones del Senado y garantizar el adecuado desarrollo de los debates parlamentarios. Además, deberá organizar la agenda legislativa, coordinar las actividades de la Cámara Alta y hacer cumplir el Reglamento del Congreso durante el periodo 2026-2027.

Entre sus principales tareas también estará la conducción de las votaciones y la representación institucional del Senado. El presidente y los vicepresidentes deberán trabajar junto con las distintas bancadas para mantener el orden durante las sesiones y facilitar el tratamiento de los proyectos que lleguen al pleno.

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Funciones de la Mesa Directiva.

Esta tendrá un papel clave en el funcionamiento del nuevo Congreso bicameral, debido a que el Senado retoma sus actividades como parte del sistema parlamentario. Con ello, sus integrantes deberán coordinar con la Cámara de Diputados y garantizar el desarrollo de sus funciones dentro del marco constitucional.

Con la elección de Miguel Torres y los tres vicepresidentes, queda conformada la primera Mesa Directiva del Senado del nuevo periodo bicameral. Su gestión marcará el inicio de una nueva etapa para el Poder Legislativo y tendrá como reto conducir el trabajo parlamentario con orden y responsabilidad durante el periodo 2026-2027.

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