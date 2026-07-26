Legendario delantero hace historia anotando un gol a sus 59 años en una competencia oficial

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A sus 59 años logró escribir un gran capítulo de su extensa carrera. El delantero japonés anotó para Fukushima United en una goleada por 7-0, consiguió su primer tanto oficial desde 2022 y ayudó a su equipo a avanzar en la Copa del Emperador.

Un gol histórico a los 59 años

El delantero japonés Kazuyoshi Miura, conocido como "King Kazu", fue titular con el Fukushima United y marcó el quinto tanto de su equipo en el triunfo por 7-0 sobre Iwaki Furukawa. El encuentro correspondió a la fase clasificatoria de la Copa del Emperador en Japón.

Miura apareció en el área durante el segundo tiempo y convirtió en el minuto 52, cuando el marcador ya favorecía ampliamente al Fukushima United. El tanto representó su primer gol en una competición oficial desde noviembre de 2022, cuando todavía jugaba para el equipo que actualmente se conoce como Atlético Suzuka.

El histórico delantero, nacido el 26 de febrero de 1967, celebró el gol junto con sus compañeros. Tres minutos después de marcar, el futbolista fue sustituido, mientras el Fukushima United mantuvo la ventaja y terminó imponiéndose por 7 goles a 0 para conseguir la clasificación.

Según Reuters, el tanto llegó cuando Miura tiene 59 años y 149 días, en una etapa de su carrera en la que continúa compitiendo profesionalmente. El atacante se prepara para disputar su temporada número 42 como futbolista profesional, después de ampliar su permanencia con el Fukushima United.

Miura continuará jugando hasta 2027

El futbolista japonés seguirá vinculado al Fukushima United hasta junio de 2027, luego de ampliar su préstamo desde el Yokohama FC. El delantero se incorporó al club de la tercera división japonesa a finales de diciembre y continuará formando parte de su plantel profesional.

Miura comenzó su trayectoria profesional en 1986 con el Santos de Brasil y posteriormente pasó por diferentes equipos de Brasil, Italia, Croacia, Australia, Portugal y Japón. También defendió a la selección japonesa, con la que disputó 89 partidos y marcó 55 goles antes de retirarse del fútbol internacional en 2000.

Pese a su edad, el jugador se mantiene vigente.

El delantero también mantiene el registro como el jugador de mayor edad en disputar un partido de una liga profesional, una marca que amplió durante esta temporada. Su continuidad le permitirá ingresar a la década de los 60 mientras permanece activo en el fútbol profesional japonés.

Ante ello, Kazuyoshi Miura volvió a marcar a los 59 años y sumó otro registro a una carrera que comenzó hace cuatro décadas. Su gol ante Iwaki Furukawa fue el primero en una competición oficial desde 2022 y llegó durante una goleada que permitió al Fukushima United avanzar en la Copa del Emperador.