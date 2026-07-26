Julio César Uribe criticó manejos del VAR y señaló como ejemplo el polémico gol de Gianluca Lapadula

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal sufrió otro duro tropiezo en su presentación por el Torneo Clausura al caer derrotado frente a Melgar, en un compromiso marcado por la gran intensidad y llena de polémica.

Uribe explotó por las polémicas decisiones del VAR

Al término del encuentro, Julio César Uribe, director general de Sporting Cristal, evaluó lo ocurrido en el campo de juego. Si bien reconoció el mérito del conjunto rival, también cuestionó duramente las intervenciones del VAR, asegurando que las decisiones tomadas perjudicaron al cuadro rímense.

"Melgar es un buen equipo. Hizo su trabajo y nosotros, por situaciones puntuales, recibimos dos goles que nos llevaron a la derrota", mencionó el directivo de Cristal a Entre Bolas", declaró

Además, Uribe cuestionó severamente la intervención de la tecnología en el penal cobrado en contra de su club y aprovechó para señalar una de las jugadas más polémicas del torneo: el agónico gol de Gianluca Lapadula con Universitario de Deportes frente a Cusco FC.

Uribe dio fuerte comentario sobre Universitario

De igual manera, Julio César Uribe señaló que hay acciones similares que terminan en gol, aunque debieron ser revisadas por el VAR y eso no sucedió. Sostuvo que la anotación del "El Bambino" debió ser anulada.

"En el penal de ellos el árbitro determina que no hay y después interviene el VAR y el VAR es un mecanismo de apoyo pero cuando la imagen te evidencia una cosa y decides otra, ya genera dudas porque nadie va a discutir que el gol que hizo Universitario se tenía que invalidar, nadie va a discutir eso. Los mensajes no son buenos y esto recién comienza", señaló

𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 ⚽️



FBC Melgar 2 - 1 Sporting Cristal#FuerzaCristal pic.twitter.com/mbuIvZCEqU — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 26, 2026

Uribe exigió un trato igualitario para todos los clubes en la modificación de localías de los equipos de provincia, asegurando que estos cambios otorgan ventajas deportivas indebidas en la tabla de posiciones.

"Cristal pide equidad, lo que ha pedido siempre. La ventaja no se debe lograr con factores externos que ya nos tiene saturados a la gente que tratamos de aportar decencia, así que si no hay equidad en todos los equipos así no vamos a progresar", concluyó

Con estas declaraciones, Julio César Uribe dejó en evidencia el malestar que existe en Sporting Cristal por las decisiones arbitrales y el uso del VAR en el inicio del Torneo Clausura. El directivo rímense pidió mayor criterio y coherencia en las revisiones tecnológicas, al considerar que este tipo de acciones generan dudas sobre la imparcialidad del campeonato.