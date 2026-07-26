Ricardo Belmont advierte a senadores y diputados de OBRAS: "La traición sí se castiga, con indiferencia"

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, Ricardo Belmont, excandidato presidencial, envió un mensaje a los senadores y diputados de OBRAS de cara a la elección de las Mesas Directivas del Congreso.

Belmont responde sobre posibles sanciones

En ese contexto, se consultó a Ricardo Belmont si, además del "mal sabor" que dejaría una eventual discrepancia en la votación, los senadores y diputados de OBRAS que no respeten la decisión de la bancada podrían enfrentar algún tipo de sanción o procedimiento disciplinario dentro del partido.

"Queda un mal sabor porque si yo les hablo con franqueza a ellos... y hemos llegado a estar entre los 5 grandes o 6 grandes de 36 partidos, es porque en obras se practica la transparencia y no se perdona la traición", dijo

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Al ser consultado sobre este escenario, Belmont reiteró que la transparencia es uno de los pilares de OBRAS y aseguró que una eventual decisión contraria a los acuerdos del partido le generaría una profunda decepción.

"Todo esta permitido en obras menos la traición, entonces si a mi me dan la mano y me dicen don Ricardo, lo que usted diga porque usted es el presidente del partido y el que ha llevado sobre sus hombros la filosofía estoica espartana y hemos firmado las ligas maestras y ahí figura la transparencia como fundamento, entonces no estarían cumpliendo con las ligas maestras, si me causaría una gran decepción con toda franqueza", declaró

Condena la traición

En otro momento de la entrevista, Ricardo Belmont profundizó en su postura sobre la lealtad dentro de OBRAS y aseguró que la traición tiene consecuencias. En ese sentido, afirmó que este tipo de acciones terminan por romper la confianza entre los integrantes de la agrupación.

"Es como decir podemos podemos traicionar pero hagamos bien la traición, la traición si se castiga con indiferencia y con la pérdida de confianza; mire yo he perdido mucho en la vida por no ser franco, la gente sabe que si yo te doy la mano a ti y te digo mañana cumplo contigo sabes que yo voy a cumplir contigo pero si em das la mano a mi y me dices déjame ver eso quiere decir que es duro y la duda en filosofía es la falta de fe en el amigo y en el compañero" finalizó

De esta manera, Ricardo Belmont reiteró su llamado a los senadores y diputados de OBRAS a actuar con transparencia y respetar los principios de la agrupación durante la elección de las Mesas Directivas del Congreso. Asimismo, dejó en claro que la lealtad y la confianza son valores fundamentales dentro del partido.