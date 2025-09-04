Mindef anuncia compra de 24 aviones caza: "Es la adquisición más importante de las últimas cinco décadas"

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, indicó que el Gobierno actual se encuentra haciendo una inversión "histórica" para recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Ante ello, anunció la adquisición de 24 aviones caza, la compra más "importante de las últimas cinco décadas".

Adquisición fue aprobada por el Congreso

En conferencia de prensa, realizada el último miércoles 3 de septiembre, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) resaltó que dicha adquisición fue aprobada por el Congreso de la República en noviembre del 2024. Además, indicó que dicha compra reforzará la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

"Sin duda es la adquisición más importante de las últimas cinco décadas, que va a permitir al Estado peruano disponer de una Fuerza Aérea disuasiva, es por ello, que el Ministerio de Defensa por encargo de la presidenta y bajo el principio de cero corrupción, estamos haciendo un trabajo muy serio", dijo a la prensa.

De tal modo, Astudillo indicó que existen proyectos muy importantes que el Ejecutivo habría iniciado para ejecutar la construcción de buques, co-fabricados con el trabajo conjunto de una empresa coreana. Según precisó, el Ejército peruano también se encuentra haciendo lo propio con la Fábrica de Armamento y Municiones de dicha institución; ello en relación a la co-fabricación de vehículos blindados y el ensamblaje de fusiles.

En tal sentido, informó que la Fuerza Aérea continua produciendo partes y piezas de aviones y mantenimiento de aeronaves; sin embargo, detalló que una de las gestiones más importantes fue la compra de 24 aviones caza, los cuales servirán para reforzar la Fuerza Aérea del Perú.

Adquisición "estratégica"

Según precisó el titular del Mindef, esta adquisición se realizó bajo el principio de "cero corrupción", característica del Gobierno de Dina Boluarte. Además, garantizó una buena implementación de estos aviones caza. "Es una adquisición estratégica", añadió.

"En el mes de mayo, conversando con el ministro de Relaciones Exteriores, porque consideramos que es una adquisición estratégica y tiene mucho que ver la defensa con la política exterior del Estado, acordamos visitar, acompañados del comandante general de la Fuerza Aérea, a los tres postores que están en el estudio técnico operativo que viene realizando la Fuerza Aérea", detalló Astudillo.

De esta manera, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció que el Gobierno de Dina Boluarte ha adquirido 24 aviones de caza, los cuales buscan reforzar la Fuerza Aérea del Perú. Según precisó, el Congreso aprobó dicha compra a fines del 2024.