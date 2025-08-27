RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Por caso cocteles

Abogada de Keiko Fujimori hace aclaración en Caso 'Cócteles': "No está procesada por corrupción"

En diálogo con Exitosa, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, aseguró que su patrocinada no es investigada por actos de corrupción, tal y como lo señala el fiscal José Domingo Pérez.

Giulliana Loza asegura que Keiko Fujimori no es acusada de corrupción.
Giulliana Loza asegura que Keiko Fujimori no es acusada de corrupción. (Foto: Composición Exitosa)

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Este miércoles 27 de agosto, el Tribunal Constitucional inició su evaluación al hábeas corpus presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori donde exigen que se archive el caso 'cócteles' que sigue la Fiscalía desde hace varios años.

Como se recuerda, el Ministerio Público indica que la lideresa de Fuerza Popular recibió aportes ilegales para las campañas políticas de hace más de una década lo que incurre en un delito de lavado de activos y corrupción.

No está acusada de corrupción

En medio de este proceso, Exitosa conversó con la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza para conocer más detalles de su postura. Durante este charla, la letrada descartó que su defendida esté siendo acusada de presunta corrupción por una razón en específico.

De acuerdo a su parecer, esta acusación no esta sustentada legalmente ya que la lideresa de Fuerza Popular nunca fue gobierno por lo que este ilícito no estaría justificado por parte de la Fiscalía.

"Hoy el fiscal indicó que ella ha cometido el delito de corrupción y creo que ahí tuvo una confusión terminológica porque Keiko Fujimori no está procesada por un delito de corrupción porque no se le imputa y ella no ha sido gobierno por eso que ahí hubo un desliz o un apresuramiento de su parte", indicó.

Giuliana Loza ante el TC por caso 'Cócteles': Los hechos imputados a Keiko Fujimori no constituían delito
Lee también

Giuliana Loza ante el TC por caso 'Cócteles': Los hechos imputados a Keiko Fujimori no constituían delito

Fue un discurso político

A su vez, la defensora legal de la hija de Alberto Fujimori se animó a opinar sobre la participación del integrante del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ante los integrantes del Tribunal Constitucional.

Según indicó, el fiscal hizo una buena alocución desde el aspecto político, pero cometió el error de no brindar argumentos legales para respaldar su posición. Incluso, la abogada dejó en claro que su patrocinada viene siendo perseguida por la justicia desde hace más de una década de manera irregular.

Keiko Fujimori: Tribunal Constitucional evalúa hoy recurso que busca archivar el caso 'Cócteles'
Lee también

Keiko Fujimori: Tribunal Constitucional evalúa hoy recurso que busca archivar el caso 'Cócteles'

"Creo que el señor José Domingo Pérez tuvo un discurso acertado, pero en el ámbito político y esta era una audiencia de carácter legal y jurídico y lo que al menos se esperaba era argumentos legales. Esta demanda de hábeas corpus la presentamos hace mucho tiempo. Lo que reclamamos es que a la señora Keiko Fujimori se le está procesando por un delito que al momento de los hechos no constituye tal", añadió.

De esta manera, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, indicó que su clienta que es procesada por el delito de corrupción a pesar de la versión de José Domingo Pérez.

Temas relacionados 'Caso Cocteles' corrupción Giulliana Loza Keiko Fujimori lavado de activos Tribunal Constitucional

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA