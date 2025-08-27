Abogada de Keiko Fujimori hace aclaración en Caso 'Cócteles': "No está procesada por corrupción"

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este miércoles 27 de agosto, el Tribunal Constitucional inició su evaluación al hábeas corpus presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori donde exigen que se archive el caso 'cócteles' que sigue la Fiscalía desde hace varios años.

Como se recuerda, el Ministerio Público indica que la lideresa de Fuerza Popular recibió aportes ilegales para las campañas políticas de hace más de una década lo que incurre en un delito de lavado de activos y corrupción.

No está acusada de corrupción

En medio de este proceso, Exitosa conversó con la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza para conocer más detalles de su postura. Durante este charla, la letrada descartó que su defendida esté siendo acusada de presunta corrupción por una razón en específico.

De acuerdo a su parecer, esta acusación no esta sustentada legalmente ya que la lideresa de Fuerza Popular nunca fue gobierno por lo que este ilícito no estaría justificado por parte de la Fiscalía.

"Hoy el fiscal indicó que ella ha cometido el delito de corrupción y creo que ahí tuvo una confusión terminológica porque Keiko Fujimori no está procesada por un delito de corrupción porque no se le imputa y ella no ha sido gobierno por eso que ahí hubo un desliz o un apresuramiento de su parte", indicó.

Fue un discurso político

A su vez, la defensora legal de la hija de Alberto Fujimori se animó a opinar sobre la participación del integrante del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ante los integrantes del Tribunal Constitucional.

Según indicó, el fiscal hizo una buena alocución desde el aspecto político, pero cometió el error de no brindar argumentos legales para respaldar su posición. Incluso, la abogada dejó en claro que su patrocinada viene siendo perseguida por la justicia desde hace más de una década de manera irregular.

"Creo que el señor José Domingo Pérez tuvo un discurso acertado, pero en el ámbito político y esta era una audiencia de carácter legal y jurídico y lo que al menos se esperaba era argumentos legales. Esta demanda de hábeas corpus la presentamos hace mucho tiempo. Lo que reclamamos es que a la señora Keiko Fujimori se le está procesando por un delito que al momento de los hechos no constituye tal", añadió.

De esta manera, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, indicó que su clienta que es procesada por el delito de corrupción a pesar de la versión de José Domingo Pérez.