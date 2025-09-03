Dina Boluarte minimiza críticas por reapertura del penal El Frontón: "Nada ni nadie nos detendrá"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Palacio de Gobierno, la presidenta de la República, Dina Boluarte restó importancia a las críticas que ha recibido el proyecto para reabrir el penal El Frontón, calificando los cuestionamientos como "palabras antipatriotas".

Boluarte minimiza críticas por El Frontón

En primer lugar, la mandataria subrayó que el proyecto de apertura del penal El Frontón "ha tenido un eco importante". Además, señaló que pese a que hay un grupo que "le quiere quitar viabilidad" a la iniciativa, ella y su Gobierno no se detendrán.

"Nuestro propósito es determinar la viabilidad técnica, jurídica y administrativa. Queridos compatriotas, este proyecto ha tenido un eco importante. Y ha sido reconocido también un grupo reducido y pesimista le quiere quitar la viabilidad a este proyecto. Nosotros no nos detenemos frente a ello. Todo lo contrario, por eso hoy, después del domingo, al tercer día de haber visitado in situ el terreno. Estamos firmando el convenio, así somos de firmes y hechos concretos", expresó.

Seguidamente, manifestó que como Gobierno tienen un lema "Palabra dada y obra entregada". Asimismo, añadió que no se detendrá en "palabras antipatriotas" y que contiuarán trabajando.

"Aquellos que critican debo recordarles que este Gobierno reactivó este proyecto que estaba desde el año 2020. Nosotros seguiremos impulsando. No nos vamos a detener en aquellas palabras antipatriotas. Nosotros seguimos trabajando con la mano en nuestro corazón por amor a nuestros compatriotas y por esa gran responsabilidad que asumí", manifestó.

En tal sentido, reafirmó que continuarán trabajando "tomando las decisiones que favorezcan" a la población. "Nada ni nadie nos distraerá ni detendrá. Seguiremos avanzando", acotó.

Construcción del penal El Frontón

En otro momento, Boluarte Zegarra señaló que la construcción del penal El Frontón busca priorizar la reducción del hacinamiento penitenciario en el Perú. Además, detalló que esta nueva cárcel tendrá una inversión estimada de S/500 millones, y sus instalaciones albergarán a 2 mil internos.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció acerca de este tema luego de la firma de un convenio entre tres ministerios para construir este establecimiento penitenciario.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte señaló que la construcción del penal El Frontón busca priorizar la reducción del hacinamiento penitenciario en el Perú. Además, detalló que este nueva cárcel tendrá una inversión estimada de S/ 500 millones,... pic.twitter.com/HRd9lLArfU — Exitosa Noticias (@exitosape) September 3, 2025

"El renovado Penal El Frontón albergará a 2 mil internos bajo un régimen especial y un régimen cerrado especial ambos contemplarán estrictas condiciones de vigilancia y un control riguroso de visitas. Todo ello bajo criterios técnicos y jurídicos previamente definidos", indicó.

De esta manera, Dina Boluarte se pronunció respecto a las críticas que ha recibido el proyecto de reapertura del penal del Frontón. Además, indicó que su construcción busca priorizar la reducción del hacinamiento penitenciario en el país.