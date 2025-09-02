Penal en isla 'El Frontón' no es una propuesta técnica: "Jamás se va poder construir", asegura exjefe del INPE

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exjefe del INPE y exministro del Interior, José Pérez Guadalupe, se pronunció ante el anuncio realizado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, sobre la construcción de un penal en isla 'El Frontón'. Según precisó, esta propuesta resulta ser "absurda" y "jamás" se llegará a concluir.

"Es una propuesta política"

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el extitular del Ministerio del Interior (Mininter) cuestionó a los políticos que hacen y deshacen y no hay autoridades que los cuestionan; ello en el marco de la propuesta del Ministerio de Justicia sobre construcción de dicho establecimiento penitenciario como medida de lucha contra la criminalidad.

"Este penal jamás se va a construir en 'El Frontón' para 1 200 personas, porque cuando tú diseñas un penal, la ubicación tiene que ver construcción, gestión y mantenimiento, y ninguna de las tres áreas que se tienen que analizar antes de proyectar un penal en un sitio, da positivo para hacer un penal en 'El Frontón', es absurdo, no saben lo que cuesta", dijo a Canal N.

De tal modo, Pérez aseguró que dicho planteamiento no es técnico en lo absoluto, por el contrario resulta ser una propuesta política que, según determina por sus años de experiencia en temas penitenciarios, jamás se concluirá. Según precisó, la construcción de un penal en la isla 'El Frontón' no es viable.

En #CuentasClaras, el exjefe del INPE, José Pérez Guadalupe, consideró que construir un nuevo penal en isla El Frontón no es una propuesta técnica: "Jamás se va a poder construir [...] Es absurdo. No tiene luz y agua"



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/aa30hZtolK — Canal N (@canalN_) September 2, 2025

Costo de funcionamiento sería elevado

En tal sentido, explicó que cuando se plantea realizar el diseño de un penal, se debe tener en cuenta la ubicación, gestión y mantenimiento, por lo que ninguna de esos tres criterios se estarían tomando en cuenta por el Gobierno de Dina Boluarte. "No dan positivo para hacer un penal en 'El Frontón'.

Según precisó, uno de los mayores problemas sería el costo que involucraría no solo la construcción, sino la alimentación de los 1500 reos que tienen previsto albergar. Además, recordó que en la zona no tiene servicio de luz ni agua, por lo que cuestionó al Ministerio de Defensa (Mindef) por avalar esta propuesta.

Cabe mencionar que, el último lunes 1 de septiembre, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, informó que el penal 'El Frontón' costará S/ 500 millones y tendrá aproximadamente un albergue para 2000 internos.

De esta manera, el exjefe del INPE, José Pérez Guadalupe, cuestionó el anuncio realizado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, sobre la construcción de un penal en isla 'El Frontón'. Según precisó, esta propuesta resulta ser "absurda".