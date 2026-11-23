23/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Senado de la República dio un nuevo paso para eliminar la Ley 32645, que creó el Colegio Profesional de Artistas. Este lunes 23, una comisión aprobó por unanimidad el dictamen que plantea dejar sin efecto la norma, tras su aprobación previa en la Cámara de Diputados.

¿Por qué buscan derogar la Ley 32645?

La Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital aprobó el dictamen que busca derogar la Ley 32645 y eliminar el Colegio Profesional de Artistas (CPA).

La iniciativa busca eliminar barreras de acceso en el sector cultural, proteger la libertad de trabajo y creación artística, además de preservar la autonomía constitucional de los colegios profesionales. El dictamen recibió el respaldo unánime de los integrantes de la comisión.

La presidenta de la Comisión, Susana Matute señaló que exigir un título profesional o una licenciatura en arte o educación artística para incorporarse al colegio dejaría fuera a cerca del 80% de los trabajadores culturales.

La senadora indicó que entre los afectados estarían artistas autodidactas, populares y comunitarios, además de personas que aprendieron su oficio mediante tradición familiar o los saberes ancestrales. Estos forman parte del sector cultural y no necesariamente cuentan con estudios universitarios en arte.

La comisión cuestionó que la colegiatura pudiera convertirse en un requisito preferente para contratar artistas y que sus facultades afectaran la creación artística y la autonomía de otros colegios profesionales. El senador Segundo Tapia respaldó la derogación y destacó la protección de los derechos laborales y de autor.

¿Qué falta para eliminar el Colegio Profesional de Artistas?

El dictamen tiene como antecedente la votación del Pleno de la Cámara de Diputados del 22 de octubre. En aquella ocasión, la propuesta para derogar la Ley 32645 obtuvo 109 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, y fue aprobada por unanimidad.

Antes de llegar al Pleno de la Cámara Baja, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte aprobó la iniciativa el 30 de septiembre, con 20 votos a favor. El proyecto reunió propuestas legislativas que planteaban retirar la norma que creo el CPA.

Con la aprobación del dictamen en la comisión del Senado, la derogación de la Ley 326645 continúa su trámite legislativo. La propuesta busca dejar sin efecto la creación del CPA y mantener los derechos laborales, de autor y de organización de los trabajadores culturales.