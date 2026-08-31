Municipalidades generan barreras burocráticas y presionan a emprendedores con inspecciones, según Hans Rothgiesser

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El economista Hans Rothgiesser cuestionó durante una entrevista las barreras burocráticas en las municipalidades y señaló que algunos emprendedores enfrentan inspecciones en momentos estratégicos, mientras determinados negocios quedarían expuestos a presiones por posibles clausuras y pagos informales para continuar funcionando con normalidad.

Inspecciones municipales generan presión

Rothgiesser señaló en entrevista con Exitosa, que las municipalidades concentran una parte importante de la burocracia que enfrentan los emprendedores y sostuvo que algunos funcionarios actuarían de manera malintencionada. Según explicó, las inspecciones podrían convertirse en mecanismos de presión cuando una clausura afecta directamente los ingresos de un establecimiento.

El economista explicó que esta situación no estaría limitada a determinados sectores o zonas. También mencionó que Indecopi tiene identificados distritos con problemas relacionados con barreras burocráticas, mientras los negocios deben afrontar distintos procedimientos y controles para mantener sus actividades.

Rothgiesser puso como ejemplo a los colegios privados, señalando que una inspección realizada un lunes podría generar mayores consecuencias para el establecimiento. Indicó que una eventual clausura provocaría reclamos de los padres de familia y colocaría al negocio ante la necesidad de buscar una solución inmediata.

"Van el viernes porque saben que el viernes, sábado y domingo, te matan la semana", declaró.

También mencionó a cines pequeños y discotecas, cuyos días de mayor actividad comercial coinciden con los fines de semana. Según su explicación, una inspección durante esas fechas podría tener un impacto directo sobre sus ingresos si termina con una clausura o restricción de funcionamiento.

Pequeños negocios quedan expuestos

El entrevistado sostuvo que existen "pequeños bolsones de mafiosos" con los que, según su declaración, no sería posible resolver estos problemas mediante documentos o acuerdos basados únicamente en buenas intenciones. Su explicación estuvo centrada en situaciones de presión relacionadas con negocios y funcionarios municipales.

El economista relató que aquel abogado aseguraba conocer qué negocios podían ser considerados más vulnerables a pedidos de dinero. Según la entrevista, las empresas independientes tendrían mayores dificultades, mientras las cadenas pertenecientes a corporaciones cuentan con controles internos y auditorías sobre sus recursos.

Rothgiesser explicó que una cadena comercial integrada a una corporación nacional tendría mayores controles sobre el dinero de cada establecimiento. Por ello, sostuvo que sería más difícil justificar la desaparición de montos como mil o cinco mil soles mensuales sin que los superiores detecten movimientos irregulares.

La entidad también mantiene registros de procedimientos contra municipalidades por barreras burocráticas declaradas ilegales o carentes de razonabilidad. En sus boletines de 2026 continúa difundiendo resoluciones sobre estos casos, mientras sus oficinas regionales evalúan medidas impuestas por gobiernos locales dentro de sus respectivas jurisdicciones.