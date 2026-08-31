Óscar Arriola: ¿puede Keiko Fujimori remover al comandante general de la PNP?

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La continuidad de Óscar Arriola como comandante general de la PNP quedó bajo cuestionamiento durante las primeras semanas del gobierno de Keiko Fujimori. El Congreso analiza cambios legales mientras Fuerza Popular evalúa pedir su renuncia, debido al periodo de dos años establecidos.

La ley fija un periodo de dos años

La Ley 31570 establece que el comandante general de la Policía Nacional del Perú es designado por el presidente de la República por un periodo de dos años. Arriola asumió oficialmente el cargo en octubre del 2025.

El antecedente más cercano ocurrió en enero del 2024, cuando Dina Boluarte dispuso el relevo del entonces comandante general Jorge Angulo. La resolución suprema atribuyó su salida a "negligencias muy graves" y señaló una incompatibilidad y falta de idoneidad para ejercer el cargo.

La resolución también citó el artículo 167 de la Constitución, que establece que el presidente de la República es el jefe supremo de la PNP. Angulo cuestionó posteriormente su salida y presentó una demanda de amparo contra la decisión adoptada durante el gobierno de Boluarte.

Congreso plantea modificar las reglas

La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, presentó un proyecto para incorporar una nueva causal de cese anticipado del comandante general de la PNP. La propuesta plantea considerar la pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad necesaria para ejercer el cargo.

El proyecto contempla cuatro situaciones para aplicar esa causal: una afectación grave de la eficacia operativa policial, el incumplimiento reiterado de los planes de seguridad ciudadana, la negligencia grave y acciones u omisiones que perjudiquen la institucionalidad de la PNP.

Desde Fuerza Popular también se ha planteado públicamente la posibilidad de una salida de Arriola. La senadora oficialista Martha Chávez señaló que el Gobierno podría solicitarle su renuncia si el comandante general no decide apartarse voluntariamente del puesto que ocupa actualmente.

Chávez también señaló que la permanencia de un comandante general designado durante una administración anterior puede ser discutida cuando comienza un nuevo gobierno. Sus declaraciones se sumaron al debate sobre el periodo de dos años establecido por la legislación.

Actualmente, Óscar Arriola continúa como comandante general de la PNP, de acuerdo con el registro oficial de funcionarios de la Policía Nacional. Su designación fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.° 256-2025-IN, publicada el 30 de septiembre de 2025.

El debate sobre continúa centrado en las opciones disponibles para modificar o aplicar las reglas vigentes. Mientras se discute una posible reforma legal, la salida voluntaria del comandante general aparece como otra alternativa mencionada públicamente.