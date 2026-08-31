Ahora Nación exige la renuncia de Óscar Arriola tras masacre en Trujillo y cuestiona pedido de facultades legislativas

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Ahora Nación exigió este lunes la renuncia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, luego de los hechos de violencia registrados recientemente en Trujillo. La agrupación cuestionó su permanencia al frente de la institución y pidió al Gobierno asumir medidas frente a la inseguridad ciudadana.

Ahora Nación pide salida de Óscar Arriola

Mediante su pronunciamiento, la bancada sostuvo que la continuidad del oficial al frente de la Policía "ya no es sostenible" frente a los hechos de violencia que se registran en el país.

"Exigimos, en tal sentido, la renuncia del comandante general Óscar Arriola", señala el documento.

Asimismo, la agrupación cuestionó la respuesta del Gobierno ante el crecimiento de la delincuencia, además de sostener que el Ejecutivo no debe trasladar al Congreso la responsabilidad de enfrentar esta problemática mediante el pedido de facultades legislativas, sino asumir las decisiones correspondientes en seguridad ciudadana.

De tal forma, también afirmó que la delegación de facultades no puede sustituir el liderazgo, la estrategia ni las decisiones que corresponden al Poder Ejecutivo. Por ello, pidió al Gobierno adoptar medidas concretas para fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar de manera directa la criminalidad.

¡ARRIOLA DEBE RENUNCIAR!

El brutal ataque en Trujillo confirma el fracaso de su gestión frente al crimen. El país necesita seguridad, no más excusas. pic.twitter.com/Yo7Es9Apvi — BANCADA AHORA NACIÓN (@BancadaAN) August 31, 2026

El pronunciamiento se produce luego de que la bancada de Renovación Popular también cuestione la continuidad de Arriola, donde también surge otro pedido para evaluar su salida de la Comandancia General de la PNP, en medio de la discusión política tras la masacre en Trujillo.

La exigencia de Ahora Nación coloca la permanencia de Óscar Arriola en el centro del debate. La bancada vinculó su solicitud con los hechos de violencia, asimismo, sostuvo que corresponde al Gobierno responder directamente ante el incremento de la delincuencia común y organizada.

Además, la agrupación anunció que mantendrá una postura de fiscalización sobre el trabajo de las autoridades. A su vez, indicó que continuará exigiendo resultados frente al crimen y reclamando nuevas medidas concretas para fortalecer la seguridad ciudadana por el Poder Ejecutivo.

Cuestionamiento a facultades legislativas

Junto con el pedido de renuncia, Ahora Nación cuestionó que el Ejecutivo busque enfrentar la inseguridad mediante facultades legislativas solicitadas al Congreso. La agrupación sostuvo que esas atribuciones no reemplazan las responsabilidades del Gobierno en materia de liderazgo, estrategia y decisiones para combatir la criminalidad.

El planteamiento de Ahora Nación se mantiene centrado en dos pedidos: la renuncia de Óscar Arriola y una respuesta directa del Ejecutivo ante la inseguridad. La bancada señaló que continuará fiscalizando a las autoridades y exigiendo resultados frente a los delitos que afectan al país.