Juntos por el Perú presenta moción para citar al premier Galarreta y ministros por crisis de inseguridad

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso recibió este lunes un oficio firmado por la diputada Catherin Norma Palomino Casavilca, integrante de Juntos por el Perú, solicitando la convocatoria inmediata a una sesión extraordinaria.

La moción de orden del día busca que el premier Luis Galarreta, junto con los ministros del Interior y de Defensa, concurran al Pleno para informar sobre las medidas adoptadas frente al desborde de la criminalidad.

Argumentos de la moción

El documento recuerda que la Constitución establece como deber primordial del Estado proteger a la población frente a amenazas contra su seguridad. Sin embargo, la situación actual muestra un deterioro alarmante: según cifras preliminares del SINADEF, entre el 28 de julio y el 28 de agosto se registraron 166 homicidios, de los cuales el 73,5 % fueron causados por armas de fuego.

La moción subraya que este escenario se refleja en hechos recientes como el ataque en Trujillo, donde cuatro personas fueron asesinadas y un empresario minero secuestrado, y el crimen en San Juan de Miraflores, donde fue asesinada la dirigente de una olla común, Betsy Rosa Mallma Sarmiento, frente a sus hijas.

Moción fue recibida por Mesa Directiva de Diputados.

Exigen de rendición de cuentas

Palomino sostiene que las medidas aisladas o temporales resultan insuficientes frente a estructuras criminales cada vez más organizadas. Por ello, plantea que el premier explique la conducción de la respuesta general del Gobierno; el ministro del Interior (César Astudillo), la estrategia policial y de inteligencia; y el ministro de Defensa (Rafael Belaúnde Llosa), los protocolos de participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la PNP.

La moción exige que las autoridades presenten una estrategia nacional articulada y financiada, con responsables, recursos, plazos, metas e indicadores de cumplimiento, además de mecanismos públicos de evaluación y rendición de cuentas.

El oficio entregado a la presidencia de la Cámara de Diputados solicita que, una vez aprobada la moción, se convoque de inmediato a una sesión plenaria extraordinaria. Asimismo, dispone que la Oficialía Mayor remita los oficios de invitación a las autoridades mencionadas, acompañados de la parte resolutiva del acuerdo.

La iniciativa de Juntos por el Perú refleja la creciente presión política para que el Ejecutivo rinda cuentas sobre su estrategia frente a la inseguridad. Con homicidios en aumento y casos emblemáticos como el secuestro en Trujillo y el asesinato en San Juan de Miraflores, el Congreso busca respuestas concretas y un plan nacional verificable que supere las medidas reactivas y devuelva confianza a la ciudadanía.