Gobierno subsana observación del Congreso y remite acta que acredita aprobación de facultades legislativas

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ejecutivo corrigió la observación formulada por el Congreso al pedido de facultades legislativas, luego de remitir el acta certificada del Consejo de Ministros. El documento acredita la aprobación del proyecto y su solicitud de trámite urgente, con lo que continúa el procedimiento parlamentario.

Ejecutivo completa documentación solicitada

El Gobierno envió el documento faltante a través del Oficio N.° 246-2026-PR, remitido al Congreso en la fecha. Esta copia certificada corresponde al acta de la sesión del Consejo de Ministros realizada el 27 de agosto, donde consta la aprobación del proyecto y su tramitación.

"En la fecha, el Poder Ejecutivo, ha remitido el Oficio N° 246-2026-PR, en el cual se adjunta la copia certificada del Acta de la Sesión del Consejo de Ministros de fecha 27 de agosto de 2026, en la cual consta la aprobación por unanimidad", indica.

El presidente del Congreso, Miguel Torres, le informa al presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, que el Poder Ejecutivo envió la copia de la sesión del Consejo de Ministros donde se aprobó el proyecto de facultades legislativas. pic.twitter.com/R8nC2w2HM4 — Sofía López (@SofiaLopezLl) August 31, 2026

Este documento fue dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Óscar de Jesús Reto Otero y responde al pedido realizado mediante el Oficio 038-2026-2027-ADP-P/CD. En ella, se le había advertido al Ejecutivo la falta del acta que debía acompañar su solicitud.

El documento remitido indica que el acta registra la aprobación por unanimidad del proyecto de ley. También deja constancia de que el Consejo de Ministros aprobó que la iniciativa sea tramitada ante el Congreso con carácter de urgencia, según lo solicitado por el Ejecutivo.

#ÚLTIMO | La PCM presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de delegación de facultades legislativas, que contempla 66 solicitudes orientadas a impulsar medidas para fortalecer la gestión pública y atender las principales prioridades del país.



Descarga el documento aquí:... pic.twitter.com/uSaBMKkLvJ — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) August 29, 2026

Pedido contempla 66 medidas

El pedido de facultades legislativas fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de agosto y contempla una delegación por 120 días. La iniciativa incluye materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo y asuntos tributarios.

Este proyecto también comprende medidas vinculadas con simplificación administrativa, gestión de riesgo de desastres y modernización del Estado. La información difundida tras la sesión indicó que el pedido reúne 66 medidas correspondientes a diferentes sectores del Gobierno.

El Ejecutivo deberá continuar ahora con la sustentación de sus propuestas ante el Parlamento, mientras el Congreso deberá evaluar el contenido y determinar las materias y condiciones de una eventual delegación. La entrega del acta completa la documentación solicitada para el trámite del pedido legislativo.

Con la remisión del acta certificada, el expediente incorpora el documento que había sido observado por la Cámara de Diputados. El Gobierno dejó constancia de la aprobación del proyecto y de su trámite urgente, mientras el pedido de facultades legislativas sigue su curso ante el Congreso.