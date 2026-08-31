Presidenta Fujimori se pronuncia tras liberación de empresario minero: "Mi reconocimiento a nuestra PNP"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció tras la la liberación del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, quien había sido secuestrado durante un ataque armado en Trujillo, que dejó cuatro personas asesinadas. La mandataria expresó sus condolencias y destacó las acciones de la Policía Nacional del Perú tras las detenciones recientes.

Keiko Fujimori destaca respuesta policial

La presidenta manifestó su solidaridad con los familiares de las cuatro víctimas y del ataque registrado durante la madrugada del domingo. Asimismo, resaltó que la PNP logró capturar a cuatro presuntos implicados en el crimen y permitió la liberación del empresario minero que permanecía secuestrado.

Expreso mis más sentidas condolencias y solidaridad con las familias de las cuatro víctimas, quienes perdieron la vida ayer en la ciudad de Trujillo.



Mi reconocimiento a nuestra @PoliciaPeru por su rápida y firme respuesta en este caso. Cuatro presuntos implicados en este... — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 31, 2026

La mandataria manifestó su solidaridad con los familiares de las cuatro víctimas del ataque ocurrido durante la madrugada del domingo. Asimismo, resaltó que la PNP logró capturar a cuatro presuntos implicados en el crimen y permitió la liberación del ciudadano que permanecía secuestrado.

"Expreso mis más sentidas condolencias y solidaridad con las familias de las cuatro víctimas, quienes perdieron la vida ayer en la ciudad de Trujillo. Mi reconocimiento a nuestra Policía Nacional por su rápida y firme respuesta en este caso", publicó.

Fujimori también señaló que su Gobierno mantendrá una posición firme ante los hechos delictivos. La presidenta aseguró que no se dará tregua a la delincuencia y sostuvo que el Ejecutivo responderá con firmeza ante situaciones como la masacre en Trujillo y las acciones atribuidas preliminarmente a los detenidos.

Masacre en Trujillo y liberación

El empresario Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado durante la madrugada del último domingo, cuando sujetos armados interceptaron la camioneta donde viajaba por la avenida Húsares de Junín. En el vehículo quedaron cuatro personas asesinadas durante el violento ataque registrado en Trujillo.

La PNP confirmó la captura de los presuntos implicados y posteriormente informó sobre la liberación del empresario, quien permaneció más de 30 horas en cautiverio. Los detenidos estarían vinculados preliminarmente con el secuestro y el ataque armado ocurrido durante la madrugada del domingo.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Fuentes de Exitosa del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa confirmaron que el empresario minero Jenss Lara, secuestrado el último domingo en el crimen que acabó con la vida de cuatro personas, fue liberado con vida. Además, se logró la captura... pic.twitter.com/WN27maFQhs — Exitosa Noticias (@exitosape) August 31, 2026

La Policía sostuvo que los operativos y las detenciones ejercieron presión sobre los captores, tras lo cual el empresario minero fue liberado en Víctor Larco, cerca de su domicilio. La versión policial señala que no se realizó un pago de rescate para concretar la liberación del Lara Tantaquilla.

Las investigaciones continúan para determinar la participación de cada detenido y establecer las circunstancias completas del secuestro. El ataque dejó cuatro personas fallecidas y generó un amplio despliegue policial en Trujillo, mientras las autoridades avanzan con las diligencias destinadas a esclarecer el crimen y determinar responsabilidades.